鄭文燦道歉了！緊急新增施打動線和自由接種站　16日接種率近8成

▲桃園市15日疫苗開打，由於人數超過預期，爆出許多亂象。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

桃園市15日開放88歲以上的長者接種疫苗，不過由於部分接種站傳出動線不佳、長者提早報到導致群聚或枯等久候現象，讓民眾怨聲四起，鄭文燦也在16日下午的記者會中道歉並表示，確實做得不夠好，16日接種站的動線與等待點也都有再調整增加，由於後續接種人數會再增加，因此17日會在體育場巨蛋站與龍岡國中新增兩個自由接種站，只要有接種通知書的民眾都可以前往施打。

桃園市15日針對88歲以上的長者接種疫苗，不過首日施打就因為動線設計不佳，導致長者在外頭苦苦等候，儼然大型群聚現場，讓民眾怨聲四起。鄭文燦16日在防疫記者會中對此表達歉意，「真的很抱歉，確實做得不夠好」，坦承動線設計和秩序有所不佳，但他也透露已與市府相關團隊緊急開會改善動線處理，除新增動線、減少瓶頸點外，場外等待區也增加了教室、川堂和帳篷等，在維持社交距離的情形下，設置等待區，所幸16日中午前就順利將84歲以上長者全數施打完畢。

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鄭文燦指出，15日共施打12384位88歲以上的長者，接種率為63%，若加上長照住民與洗腎患者接種率更來到7成；16日共施打13497位84歲以上長者，接種率高達79%，其中接種人數最多的為中壢新明國小，出席率高達89%；而八德大忠國小的出席率更高達91%，蘆竹南崁國中，光1個站點就打了858位。

▲桃園市長鄭文燦對沒有規劃好疫苗施打動線深感抱歉。（圖／記者沈繼昌翻攝）



鄭文燦也表示，17日將施打的人數將會更多，因此市府決定新增2個自由接種的站點，分別為桃園體育場大巨蛋站與龍岡國中，只要持有接種通知書，即便原本被規劃到某個接種站施打，只要持通知書前往自由接種站，就可以憑通知書施打疫苗。

此外，市府團隊也致力於提升長者疫苗施打的友善程度，如提供輪椅、疫苗計程車與復康巴士免費接送，幫助身障跟行動不便的長者，同時也規劃汽車停車區並開放路邊停車；其中疫苗計程車，15日單日就使用2,600趟，16日更高達4,200趟。至於第二輪接種，預計將利用上午跟下午兩個時段，希望讓符合資格的長者們都能打到疫苗。

不過鄭文燦也透露，第二輪疫苗只要到了就會馬上進行施打，若預計18日能順利到貨，19日就可以順利開打，只是現階段疫苗的數量仍顯不足，市府團隊經過精算後74歲以上的長者們仍打不到疫苗，加上中央宣導不在籍但有居住事實的民眾可以就近施打，市府團隊2日以來已替3900多位不在籍民眾施打疫苗，17日預計將會突破5000位，因此強烈向中央建議可以多補一點疫苗，在配賦疫苗時也能考慮不在籍民眾施打的負擔，讓桃園市的長者都可以打到疫苗。