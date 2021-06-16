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社會 社會焦點 保障人權

台中94歲翁昨天打疫苗　今晨喝水從口流出…家屬嘆「人沒有了」

記者白珈陽／台中報導

台中市驚傳2名老年人打完AZ疫苗後猝死，其中1名94歲林姓老翁，經醫師評估可施打疫苗後，15日上午由家人陪伴前往西區忠信國小打疫苗，現場留觀及當日返家均未出現不適症狀，未料16日清晨6時許林翁表示想喝水，89歲妻子才剛拿水給他喝，過沒多久卻發現水從林翁嘴邊流出，當下摸了他脈搏及鼻息，竟已無生命跡象，嚇得趕緊通知女兒並請求當地里長協助。

台中市西區三民里長廖吳芬芳表示，林翁患有阿茲海默症，已有4年病史，其它還有糖尿病及高血壓等病，在施打疫苗前有請醫師評估身體狀況，醫師認為可施打，於是昨日上午9時許，由其家人推輪椅將他帶到忠信國小打疫苗，現場觀察時沒有出現異狀，回家後也正常吃了午餐、晚餐。

不過今早6時許，林翁向妻子表示想喝開水，沒多久卻看見丈夫水才喝了約10C.C.，就從口中流了出來，嘴巴呈現半開無法閉合，妻子驚覺不對勁，量了脈搏及鼻息，赫然發現丈夫已失去呼吸心跳。

廖吳芬芳說，事發後林妻馬上聯絡住在北屯的女兒，女兒趕到老翁住處後，還一度為父親施行CPR卻未果，由於老翁年事已高，不想插管，所以沒有送醫，最後才打電話請她（廖吳芬芳）協助。家屬難過地說「昨天才注射（疫苗），今天就沒有了。」

廖吳芬芳指出，林姓夫婦沒有跟兒女同住，他們原本要去住安養院，但因疫情影響遭院方拒絕，由孩子輪流回老家照顧。在林翁離世的第一時間，家屬曾懷疑是否原因出在AZ疫苗上？但最後認為應是林翁年紀到了，對於死因沒有意見，已將遺體送往台中殯儀館辦理後事。林翁確切死因將由相關單位調查釐清。

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲台中市1名94歲林姓老翁，昨日上午施打完疫苗，今日清晨猝死。（圖／台中市政府提供）

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