感染VS疫苗副作用！接種完冒「5大症狀」快送醫　乾咳絕對不正常

▲85歲以上長者接種AZ疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃可昀／綜合報導

不少年輕人接種完COVID-19疫苗出現發燒、肌肉痠痛等症狀，有些持續了好幾天都沒改善，才發現這並非疫苗副作用，而是自己感染了新冠肺炎！台中市政府日前整理了「感染症狀」與「疫苗副作用」差異，提醒國人如果出現異常反應要多注意，千萬別以為只是疫苗引起的不適，而延誤了就醫時間，甚至導致病毒更加擴散。

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▲疫苗副作用與感染差異。（圖／台中市政府）



從台中市政府公布的表格可見，感染與接種疫苗副作用確實很像，均會發燒、倦怠、肌肉痛、頭痛，不一樣的地方是，感染會出現乾咳、喉嚨痛、腹瀉、嗅覺或味覺異常、呼吸急促，上述5大症狀是打完疫苗以後不會出現的，如果有這些徵兆就要懷疑自己被感染，其中呼吸急促在疫苗接種後也有極小機率會發生，但只要喉嚨有不舒服就一定不正常。

此外，台中市傳出有2名老人打完疫苗後死亡，其中一名90歲的阿嬤昨天（15）打完AZ疫苗出現發燒，晚上送急診時已心肌缺氧，最後搶救不治，至於快篩結果為陰性，本身患有阿茲海默病史；另一名94歲的阿公昨天打完疫苗即返家，隔天卻被發現失去生命跡象，據了解他患有阿茲海默症、糖尿病、高血壓等病史。

台中市衛生局表示，將會調查2位老人家死亡原因是否與接種疫苗有關聯，並協助家屬提出救濟申請，整理相關病歷資料提送中央，如果確定是施打疫苗造成死亡，最高會賠600萬救濟金。