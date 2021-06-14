賈永婕捐救命神器被蔡英文感謝　黃光芹捐171台冷氣卻被檢舉

▲賈永婕捐救命神器。（圖／翻攝自賈永婕臉書）



記者陶本和／台北報導

女星賈永婕號召友人，購買所謂「救命神器」援助前線，備受各界肯定，總統蔡英文也特別發文感謝。不過，資深媒體人黃光芹與朋友一起發起義助醫護的活動，卻被民眾檢舉並收到衛福部擬開罰的公文。不過，衛福部最終認定，並她並無違反公益勸募條例，因此未針對黃光芹開罰。

黃光芹表示，自5月20日至6月14日，他與媒體人和朋友們的助醫護行動，已告一段落，總計送出171台移動式冷氣機；其中，包括南部三縣市，看到她的發文，也向華菱公司聯絡，所送出的數額在內，光是台南這一家冷氣公司，就送出將近300台的冷氣機。

黃光芹說，當初看到一位媒體好友的發文，才興起送移動式冷氣機給快篩站醫護的想法，經媒體友人的推派，由她出面進行整合。一開始就獲不願具名的友人，率先送出10台，而華菱冷氣公司也立刻跟她聯絡，才能使我們不虛此心。

黃光芹指出，由於有華菱冷氣的義助，所以她將朋友所有的集資款項，總計48萬2900元，全數匯給雙北、彰化、台南和消防隊、人生百味、育幼院，讓他們自行購買防疫物資。

另外，補登最後2筆匯款，包括林0誠伍仟、盧0桂叁萬元。黃光芹表示，前者是她多年的好友、後者是她的鄰居。

黃光芹說，近來民間捐贈行動踴躍，又以林佳龍捐負壓隔離艙和藝人賈永婕捐救命神器，最令人感佩，實力雖遠遠不及，但心意卻完全相通；此外，由民進黨某議員在臉書呼籲、由網紅發起的捐贈防護衣行動，目前也已捐出上萬件防護衣。

不過，黃光芹說，衛福部竟以有人提出檢舉為由，下公文到她所屬的縣市，要他們開罰，不只送冷氣機、捐防疫物資被列為罪證，就連她為了回報陳明義議員協助安裝、運送冷氣機，而受託轉發開放林口人申請消毒的資訊，都被列為事證之一。

黃光芹批評，這種心盲眼瞎手拙的作法，既不合情、也不合理，就法論法，也說不過去。她說，既未公開帳號，只是與特定友人私下集資。在此關鍵時刻拿特定人士開刀，阻卻良善美意，極為不智。

黃光芹表示，目前裁罰案正在公文行走，是否裁罰尚未定案，但她心如秤，既化為杖，陪你們走一段，她就抱定主意，歡喜做，甘願受。只願你們腳下有風、身上有衣、嘴上有罩、心中有暖，繼續堅持地走下去。

對此，衛福部表示，是在5月25日，接獲民眾投書部長信箱檢舉黃光芹疑似在臉書發起勸募，故5月28日函請新北市政府查處。而新北市府查察後於6月10日函復，黃光芹無貼文揭露個人帳號，無明確要求民眾捐款之意思表示，故本案認定尚無違反公益勸募條例之情形，而衛福部也依新北市政府查處結果結案，並未對黃光芹開罰。

▲黃光芹。（資料照／記者林敬旻攝）