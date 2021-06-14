　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賈永婕捐救命神器被蔡英文感謝　黃光芹捐171台冷氣卻被檢舉

▲賈永婕。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

▲賈永婕捐救命神器。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

記者陶本和／台北報導

女星賈永婕號召友人，購買所謂「救命神器」援助前線，備受各界肯定，總統蔡英文也特別發文感謝。不過，資深媒體人黃光芹與朋友一起發起義助醫護的活動，卻被民眾檢舉並收到衛福部擬開罰的公文。不過，衛福部最終認定，並她並無違反公益勸募條例，因此未針對黃光芹開罰。

黃光芹表示，自5月20日至6月14日，他與媒體人和朋友們的助醫護行動，已告一段落，總計送出171台移動式冷氣機；其中，包括南部三縣市，看到她的發文，也向華菱公司聯絡，所送出的數額在內，光是台南這一家冷氣公司，就送出將近300台的冷氣機。

黃光芹說，當初看到一位媒體好友的發文，才興起送移動式冷氣機給快篩站醫護的想法，經媒體友人的推派，由她出面進行整合。一開始就獲不願具名的友人，率先送出10台，而華菱冷氣公司也立刻跟她聯絡，才能使我們不虛此心。

黃光芹指出，由於有華菱冷氣的義助，所以她將朋友所有的集資款項，總計48萬2900元，全數匯給雙北、彰化、台南和消防隊、人生百味、育幼院，讓他們自行購買防疫物資。

另外，補登最後2筆匯款，包括林0誠伍仟、盧0桂叁萬元。黃光芹表示，前者是她多年的好友、後者是她的鄰居。

黃光芹說，近來民間捐贈行動踴躍，又以林佳龍捐負壓隔離艙和藝人賈永婕捐救命神器，最令人感佩，實力雖遠遠不及，但心意卻完全相通；此外，由民進黨某議員在臉書呼籲、由網紅發起的捐贈防護衣行動，目前也已捐出上萬件防護衣。

不過，黃光芹說，衛福部竟以有人提出檢舉為由，下公文到她所屬的縣市，要他們開罰，不只送冷氣機、捐防疫物資被列為罪證，就連她為了回報陳明義議員協助安裝、運送冷氣機，而受託轉發開放林口人申請消毒的資訊，都被列為事證之一。

黃光芹批評，這種心盲眼瞎手拙的作法，既不合情、也不合理，就法論法，也說不過去。她說，既未公開帳號，只是與特定友人私下集資。在此關鍵時刻拿特定人士開刀，阻卻良善美意，極為不智。

黃光芹表示，目前裁罰案正在公文行走，是否裁罰尚未定案，但她心如秤，既化為杖，陪你們走一段，她就抱定主意，歡喜做，甘願受。只願你們腳下有風、身上有衣、嘴上有罩、心中有暖，繼續堅持地走下去。

對此，衛福部表示，是在5月25日，接獲民眾投書部長信箱檢舉黃光芹疑似在臉書發起勸募，故5月28日函請新北市政府查處。而新北市府查察後於6月10日函復，黃光芹無貼文揭露個人帳號，無明確要求民眾捐款之意思表示，故本案認定尚無違反公益勸募條例之情形，而衛福部也依新北市政府查處結果結案，並未對黃光芹開罰。

▲黃光芹出席「在愛裡相遇，從心底成為家人」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃光芹。（資料照／記者林敬旻攝）

ET快訊
JKF女郎赴美打疫苗！　「在車上就可打」還領禮物：跟得來速一
全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

瑞豐夜市宣布15日恢復營業　女立委：高雄打過疫苗「才能這麼兇」

新竹市疫苗開打「領先全國」！林智堅估2天打完：終於看到笑容

蔡英文被泰國打臉　江啟臣：丟臉！對新南向政策很傷

黃偉哲發獎金檢舉返鄉者還笑「粽盼親離」　民眾黨斥：自以為幽默

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝主張每劑770元

黃光芹捐醫護171台冷氣遭檢舉心寒：衛福部憑什麼濫權查我水表？

郭台銘申請BNT「半個月無下文」　他勸蔡英文：鬆手吧！

確診下降！柯文哲分析「2原因」　竟跟端午節有關

黃珊珊槓陳時中「有私心必遭天譴」！周玉蔻反酸：要幹掉柯文哲？

懶人包／北市15日開放長者打疫苗！忘記預約、非設籍⋯解決方法一次看

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

換我守護你 感謝醫護最前線

輔大音樂才女拍居家跳傘片爆紅　網見「幕後花絮」笑翻：悶瘋了XD

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

瑞豐夜市宣布15日恢復營業　女立委：高雄打過疫苗「才能這麼兇」

新竹市疫苗開打「領先全國」！林智堅估2天打完：終於看到笑容

蔡英文被泰國打臉　江啟臣：丟臉！對新南向政策很傷

黃偉哲發獎金檢舉返鄉者還笑「粽盼親離」　民眾黨斥：自以為幽默

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝主張每劑770元

黃光芹捐醫護171台冷氣遭檢舉心寒：衛福部憑什麼濫權查我水表？

郭台銘申請BNT「半個月無下文」　他勸蔡英文：鬆手吧！

確診下降！柯文哲分析「2原因」　竟跟端午節有關

黃珊珊槓陳時中「有私心必遭天譴」！周玉蔻反酸：要幹掉柯文哲？

懶人包／北市15日開放長者打疫苗！忘記預約、非設籍⋯解決方法一次看

瑞豐夜市宣布15日恢復營業　女立委：高雄打過疫苗「才能這麼兇」

得點圈之鬼「全集中」再發威　監督對吳念庭表現不意外

北約峰會公報警示「中國挑戰」　擬與亞太夥伴加強合作

PTT高雄版突「全面禁發新聞」　版主：別淪為政治間的廝殺平台

CP3合約NBA最爛？他重返西冠打臉酸民　金塊主帥：史上最佳控衛

王柏融跟吳念庭同日開轟不互噹　對決宋家豪很想偷笑

吳念庭「美聲」打招呼　迎來最後一場交流賽：會繼續努力！

陸選秀《街舞4》導師「全是KPOP偶像出身」！　韓網酸爆：貴國沒人才？

最想對決學長江少慶　楊竣翔爆料他國中時期的驚人傳說

為增重吃到快吐？台東大學楊竣翔養成游擊砲報選秀

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

政治熱門新聞

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

賈永婕捐救命神器被蔡英文感謝　黃光芹捐171台冷氣卻被檢舉

確診下降！柯文哲分析「2原因」　竟跟端午節有關

黃光芹捐醫護遭檢舉：衛福部憑什麼查我水表？

郭台銘申請BNT「半個月無下文」　他勸蔡英文：鬆手吧！

快訊／拚解除三級警戒！　柯文哲宣布改變戰術

王浩宇：扣掉雙北個案早就符合降二級標準

侯友宜擔心這3區：一直在高峰上沒下降

蔡英文被泰國打臉　江啟臣：丟臉！對新南向政策很傷

懶人包／北市15日開放長者打疫苗

居家猝死頻傳　蔡壁如教你血氧太低這樣做

各縣市打疫苗歲數不同　柯酸奇蹟

黃偉哲笑稱「粽盼親離」　民眾黨斥：自以為幽默

新竹市疫苗開打領先全國！預估2天打完

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

超準剪指甲心理測驗！秒看真實個性　

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

端午禁忌「男女不宜行房」！

即／Novavax宣布疫苗效力達90%　將向FDA申請授權

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

JKF女郎赴美打疫苗！停車場就可打：跟得來速一樣

被列6大雙標金句！律師嗆：藍營執政我去年就死了

賈永婕捐救命神器被蔡英文感謝　黃光芹捐171台冷氣卻被檢舉

確診下降！柯文哲分析「2原因」　竟跟端午節有關

別只搶泡麵！12款「超耐放蔬菜」必買

陳時中「已買500台救命神器」被噓爆！HFNC廠員工揭密

黃光芹捐醫護遭檢舉：衛福部憑什麼查我水表？

BTS師弟打斷發言！娜璉驚「瞪大雙眼」

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面