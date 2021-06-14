急難紓困最高領3萬！去年15萬人沒過　重審結果「最快週四出爐」

▲衛福部日前舉辦紓困說明記者會。（圖／記者趙于婷攝）

記者嚴云岑／台北報導

疫情嚴峻對於縣內各行業、勞工、家庭都造成嚴重衝擊，衛福部6月3日公布「擴大急難紓困實施計畫」，延用去年申請資料進行審查，符合資格者就直接撥發1至3萬元。去年申請但未通過者，也無需重新申請，衛福部正與公所進行重新比對，符合資格者也會直接撥款，最快本週四（17日）以後核定，1至2天後入帳，同時也可在網站上查到。

行政院日前拍板紓困4.0原則，加快對弱勢民眾、因停業影響事業紓困補貼，衛福部也宣布陸續加發「弱勢生活補助、擴大急難紓困、未滿2歲孩童家庭防疫補貼、照顧服務單位紓困、住宿式機構及社福事業單位」紓困五大措施。

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衛福部次長李麗芬說明，受疫情影響工作收入民眾，若未加入軍、公、教、勞、農保且未領有其他政府機關紓困補貼，而家戶月平均收入未逾每人每月最低生活費2倍者，給予1萬元至3萬元補助，預計47.5萬人受益。今年首次申請者，需透過專屬網站或郵寄方式申請，截止申請日期至6月30日為止。

社工司副司長蘇昭如表示，在擴大急難紓困項目中，去年共有37萬2575人通過申請，今年就通過者進行戶籍、加保情形比對，確認有32萬2235人符合資格，6月4日已撥款，或將匯票寄到帳戶。而今年未通過的原因，不外乎申請者過世，或已加入農勞保等，就不得再請領紓困補助。

至於去年申請卻未通過的民眾，蘇昭如表示，初步統計有15萬人，目前正在與各縣市公所持續比對申請者的保險、財稅資料是否符合請領條件，最快會在17日核定，核定到作業還需要1至2天時間，同仁都已加班審查，呼籲民眾難心等待。

資料比對至今，已發現一些人符合紓困資格，若去年沒有留下匯款帳號者，衛福部會再寄通知單，民眾也可以在17、18日以後上網查詢。