台大醫院再爆院內確診　指揮中心證實：4護理師、1清潔人員染疫

▲指揮中心證實，台大醫院共有4名護理師確診。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

臉書「靠北護理師」點名台大醫院蓋牌，更暗指7C、7AB、1A1、急診、EMT都有人確診，昨又傳出14C有外籍看護確診，匡列多人隔離採檢。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞證實，目前有4名護理師、1名清潔人員確診，後續也有看護、病患陸續確診，因匡列範圍大、接觸時間也比較長，該案還會持續追蹤。

針對護理師點名醫院蓋牌，羅一鈞表示，7C是急診後送病房，5/21採檢發現一位護理師、7病患確診，因為病房有確診個案，後續有接觸者出現陽性情形。

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全國5/17起都會針對醫護人員、病患、陪病者做例行性採檢，都會發現院內確診事件，所有案件都會上報衛生局與疾管署系統，絕無隱匿。

羅一鈞表示，這波疫情來得快速，指揮中心5/17起已要求醫院對醫護人員每週進行例行PCR採檢，並針對入院病患與陪病者進行採檢，每週採檢都會發現確診者，就會變成院內確診事件，像是台北市聯醫、新北市聯醫都有，相關SOP也都與衛生局作執行。

羅一鈞提到，只要院內驗出確診者，都會匡列相關醫護人員，並針對打過一劑疫苗或兩劑疫苗，都有SOP可以縮短隔離天數，盡快恢復醫療量能，從未有隱匿不報。