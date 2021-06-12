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巨鱷嗜血活剝滅村！心機超重村民嚇得發抖　被捕後超慘下場曝光

▲▼東非烏干達殺人巨鱷奧薩瑪，終於被50人成功捕獲。（圖／翻攝自sweeterearners）

▲東非烏干達殺人巨鱷奧薩瑪，終於被50人成功捕獲。（圖／翻攝自sweeterearners）

記者羅翊宬／綜合報導

東非烏干達據傳一隻已高齡75歲的嗜血尼羅巨鱷（Nile crocodile），十幾年以來生吞活剝吃下超過80人，當地村民長期以來活在恐懼中，在如此威名遠播下也讓牠被稱作「奧薩瑪」，其名稱源自於恐怖組織「基地」首腦賓拉登（Osama Bin Laden），當局雇用50人一次出動，才終於捕到這隻殺人巨鱷。

根據《鏡報》，奧薩瑪身長近5公尺、重達近1噸，長期棲息於非洲最大的維多利亞湖（Lake Victoria），當地網友透露奧薩瑪居無定所，其行蹤飄忽不定，曾於1991至2005年消滅村莊盧甘嘉（Luganga），當地時常流傳該隻巨鱷是如何在湖邊把孩子叼走，或是在漁船下游泳時故意把漁船弄翻，再伺機攻擊漁民。

當地村民認為奧薩瑪的生命是不朽的，甚至有人深信奧薩瑪就是撒旦轉世！根據《雪梨先驅晨報》，村民保羅（Paul Kyewalyanga）接受採訪時透露，曾有被巨鱷奧薩瑪攻擊的親身體驗，當時他正在船尾划船，而他的兄弟彼得在船頭上釣魚，不料此時奧薩瑪卻冒出水面，撲通一聲跳進船內，使得船尾當場被湖水淹沒。

無論保羅如何試著對外求助，都無法阻止奧薩瑪咬住彼得的腿，試著將彼得拖入水中，當時彼得抓著船邊尖叫，一人一鱷死纏爛打搏鬥約5分鐘，直到聽見撕裂聲。彼得尖叫，「那隻該死的巨鱷把我的腿咬斷了！」

彼得在過程中鬆開了手，之後被奧薩瑪拖進湖裡，幾天後保羅找到彼得殘餘的頭顱與手臂。

▲▼巨鱷奧薩瑪被抬上貨車，送給鱷魚繁殖場。（圖／翻攝自sweeterearners）

▲巨鱷奧薩瑪被抬上貨車，送給鱷魚繁殖場。（圖／翻攝自sweeterearners）

直到2005年，當地政府的野生動物部官員才與50名男子合作，用牛的一對肺做為誘餌丟入水中，誘導巨鱷奧瑪薩出沒，經過7天的鬥智，奧瑪薩咬住牛的肺部時，陷入了纏繞牠牙齒的陷阱，之後被一群人綁起來抬到貨車內。

不過當地動保官員卻告訴村民，依照法律並不能處死巨鱷，最後只好將奧瑪薩送進鱷魚繁殖場，讓牠幫助繁殖成千上萬隻巨鱷，提供時尚產業製作鱷魚皮手提包。

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