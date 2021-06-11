快訊／花蓮+2「全是解隔離前確診」！老藥師喉嚨怪怪　一驗Ct值超高

▲花蓮縣衛生局長朱家祥。（圖／花蓮縣政府提供）

記者莊智勝／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（11日）全台新增286例本土個案，其中花蓮縣今新增2例，縣長徐榛蔚下午召開疫情記者會，衛生局長朱家祥表示，今確診的2例個案均為男性，且都是居家隔離者，特別的是，2人都是在解隔離前夕進行PCR採檢，才確認為陽性確診，且2人均沒有明顯症狀。

朱家祥指出，案12587為案7555的友人，因接觸過案7555、7556，而於5月28日起開始居家隔離，生活飲食都是由女兒送到門口，他再自行拿取，沒有與外人有接觸；12587自述，6月7日時感到身體有熱熱的、有點咳嗽，除此之外沒有其他症狀，由於12587即將於12日期滿解隔離，為保險起見，因此於10日由專人帶往部立花蓮醫院採檢，不料竟為PCR陽性確診。

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▲案12587足跡與群聚關係圖。（圖／花蓮縣政府提供）

朱家祥表示，另一個案12588則是案8181的先生，案8181則是先前確診者案6754的瑜珈學生，傳播鏈明確；案12588一樣在被匡列後居家隔離，並將於12日解隔，同樣在10日當天被帶往花蓮部立醫院採檢，PCR為陽性確診，Ct值達16.5，病毒量非常多、傳染性很高。據了解，案12588為退休藥師，自述僅在6月5日感到喉嚨稍微怪怪、且輕微流鼻涕，自行服了藥後沒有太在意，沒想到竟會確診。

朱家祥分析，這2例確診個案皆為解隔離前夕確診，2人在居家隔離前也都有進行PCR採檢，當時都是陰性，但隔離後卻轉為陽性，尤其案12588，其Ct值達16.5，認為應是「最近幾天才受到感染」。朱家祥指出，觀察花蓮個案，居隔後確診者共有8例，其中有7案都是在自宅進行隔離，推測應是住家環境遭到確診者汙染，在未仔細清消下，病毒極容易存留，進而導致居隔者感染，因此強烈呼籲居家隔離者能到防疫旅館，且出門前務必將住家門窗打開通風，回家後也要徹底清潔打掃，以降低感染風險。

▼案12588足跡與群聚關係圖。（圖／花蓮縣政府提供）