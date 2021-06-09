快訊／308人染疫亡　陳時中坦言「還沒查到疫情源頭」

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者徐政璿／台北報導

國內爆發本土疫情，已有308人染疫亡，其中4月中旬機組員檢疫措施放寬為「3+11」，亦即居家檢疫3天採檢陰性，再自主健康管理9天，被外界認為是這波疫情的最大破口。對此，衛福部長陳時中9日在立法院備詢時回應，3+11不是破口，本波疫情「源頭正在查驗」，目前還沒有結果。

行政院長蘇貞昌今（9日）9時再度赴立法院報告紓困4.0特別預算，同時針對疫苗採購狀況及施打計畫進行說明。

國民黨立委賴士葆在質詢時表示，共有308人染疫身亡，總統蔡英文不該正式道歉？蘇貞昌回應，對於任何生命消失都很遺憾，國人同胞受到疫情影響，沒有照顧好，這是政府對不起的地方。

賴士葆接著詢問，你覺得陳時中表現如何？蘇貞昌說，「我知道他的辛苦，知道他盡心盡力，我確實覺得國人同胞，應該多給他加油」。

被問及3+11是否為本次疫情大破口？陳時中則親自回應，「不是，源頭正在查驗」，目前還沒有結果，但他也強調，「3+11政策是我負責」。

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