建教生沒紓困補貼！　教團抱不平：超過7萬元家庭收入短缺

▲全教總呼籲教育部，將建教合作學生列為紓困對象。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

教育部紓困4.0方案，其中只要是公私立大專校院學生，學生本人或家庭成員經濟確實受疫情影響者，給予紓困措施緊急紓困助學金及校外住宿租金紓困補貼，但全教總今（6 日）指出，紓困卻獨漏建教生，疫情間更讓他們的家庭收入短缺7萬元，籲教育部也要發助學金。

全教總表示，公私立高級中等學校建教合作學生，自疫情5月19日停升至三級以來，原在建教合作機構的建教合作學生，台北市、新北市及桃園市主管的學校，教育局發文全數召回，國教署、台中市及高雄市所主管的學校則是依據主管機關公函指示，合作機構停止營業者全數召回，家長或學生對安全有疑慮者與合作機構協調返回學校安置，至此時階段雖然停課不停學，但對弱勢家庭居多的建教合作學生而言，個人及家庭生計勢必造成衝擊影響。

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全教總認為，教育部宣告停止到校上課已延長至6月14日，此波疫情的局勢目前未見樂觀，後續是否繼續停止到校上課至學期末，甚至暑假取消所有學校活動，都還待觀察，建教合作學生恐怕會受影響5月到7月的實習，甚至下學年度8月開始的實習，以每個月生活津貼不低於基本工資計算，每個建教生因為疫情影響減損實習機會，將會有超過7萬元的家庭收入短缺。

全教總呼籲教育部，將建教合作學生列為紓困對象，比照公私立大專校院學生給予紓困措施，發給緊急紓困助學金。