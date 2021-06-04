快訊／苗栗確診翁趴趴走逛市場！縣府重罰30萬

▲苗栗縣政府將依法開罰30萬。（圖／翻攝臉書）

記者黃孟珍、林昱萱／苗栗報導

新冠肺炎疫情持續升溫，本土案例接連激增，而先前一名苗栗確診翁案9865在居家隔離期間，卻仍是到處趴趴走，甚至還到黃昏市場閒逛。針對此事，苗栗縣政府表示，將依法重罰30萬。

案9865為先前案6532的接觸診，本應在家中執行居家隔離，但從公布的足跡表可見，他不僅自駕前往醫院採檢，還在採檢後跑去黃昏市場趴趴走，誇張的行徑讓外界感到相當誇張。

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▲苗栗足跡圖。（圖／翻攝臉書）