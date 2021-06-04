張亞中捐疫苗「背後公司」遭起底　王世堅轟：來亂的、來統戰的！

▲張亞中、王世堅。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

台大教授、孫文學校總校長張亞中宣布捐贈德國BNT疫苗500萬劑與中國國藥疫苗500萬劑，並提交進口申請書，遭指揮中心回應「只收到一個影本，須附原廠證明才可以」。對此，民進黨台北市議員王世堅質疑他提供的資料是一家「影視娛樂公司」，「這就是來亂的、來吃豆腐的、來統戰的」。

張亞中在節目《這！不是新聞》澄清，自己幫忙不要八項文件證明，因為「我不是藥商，我不需要冷鏈跟儲藏」，疫苗全部捐給衛福部全權使用，「對我來說沒有利益輸送關係，我就是善意」

王世堅批評，這就是來亂的、來吃豆腐的、來統戰的，指揮中心每天要管全國防疫上上下下忙得不得了，「拜託不要亂了，我們謝謝你的好意跟熱心」。他查出張亞中所提供的文件，「北京兩岸文化中心」是一家登記只有10萬人民幣資本額的影視娛樂公司。

王世堅認為，先不談中國疫苗，台灣大概有99%的人不願意打，而你們想捐助的500萬劑BNT疫苗總值60億新台幣，「這家公司資本額才40萬台幣，我家巷子口的熱炒店他資本額也不只40萬」，怎麼敢開那麼大的口；況且你說，衛福部點 頭就準備文件，一下又說不是藥理界、醫療界的人要去哪整理這些項目，郭台銘要捐馬上就備齊八大項目，後續由國家控管介入，這樣才有可能爭取到疫苗。

王世堅也說，像這樣一張嘴胡言亂語，中國這好友謝謝他的熱心，若真的有誠意的話可以去北市聯合醫院松德分院去查看看。

張亞中則表示，爭辯沒意義了，自己一個教授沒那麼多錢，幫忙的朋友只是在大陸幫忙處理，大家願意幫忙，作為我的對口單位，出錢的是那邊的台商跟共同朋友大家集，人家是認真的願意要幫忙，如果覺得我在唬弄，可以請衛福部派人來查。

▼張亞中公布一份由「北京兩岸東方文化中心」主任曾念具名的委託函，內容稱從中國醫藥集團引進聯合國認證的滅活菌疫苗和復興醫藥德國產的BNT疫苗，真心希望為了救台灣人民而發放通行證。（張亞中提供）



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