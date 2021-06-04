21歲男迷賭博「欠40萬」！遭討債凌虐死　組頭：他自己摔倒撞墓碑

▲21歲男沉迷賭博，遭3人討債打到昏，傷重不治。（圖／Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市一名21歲黃姓男子因為積欠40萬元賭債，2日凌晨被3名組頭強押到大溪某公墓，遭電擊棒、徒手毆打凌虐，傷重致死。警方獲報後很快鎖定並將3名組頭逮捕帶回，其中一名黃姓組頭供稱，他們只是想給黃男教訓，是對方自己摔倒，撞到墓碑才會昏迷。

據悉，21歲黃男因為迷上網路賭博，短短半年就欠下40萬元賭債，2日被賭博網站黃姓及另外2名陳姓、羅姓約出門，後來被強押到大溪區美華里某公墓，逼問究竟什麼時候才能還錢，由於他一時拿出不錢，就遭到3人徒手圍毆，甚至以電擊棒攻擊，最後傷重昏迷。

3人發現黃男昏迷不醒，才驚覺闖下大禍了，趕緊開車將黃男送回住家。黃男的爸爸發現兒子倒臥在門口，全身多處傷痕且昏迷不醒，急忙送往國軍桃園總醫院急救，最後由於頭部右側硬膜下出血等傷勢過重，急救至3日清晨6時許仍宣告不治。

▲桃園地檢署。（圖／資料照片）

警方接獲家屬報案，鎖定黃姓組頭3人涉有重嫌，迅速出動將3人逮捕帶回。黃姓組頭向警方供稱，他因為黃男欠錢又避不見面，才決定找2名朋友幫忙，相約黃男出門談判，原本只是想要給一點教訓，不料出手太大力發生意外，強調黃男是自己摔倒撞到墓碑，因此才昏迷不醒。

警方訊後將3人移送檢方偵辦。桃園地檢署3日相驗死者遺體，研判黃男是頭部等受到重創「遭外力凌虐而死」，複訊後認為3人犯罪嫌疑重大，有逃亡勾串共犯之虞，向桃園地院聲請羈押禁見，法官審酌後依殺人罪，裁准3人羈押禁見。

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