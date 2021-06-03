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世衛下任秘書長候選人9月公布！　譚德塞疫情下爭取連任

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）執行委員會2日審核通過下任秘書長選舉程序，預計在9月底前公布各國候選人提名名單、11月舉行首場論壇，並在明年5月舉行正式大選，而外界猜測現任秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）屆時將爭取連任。

針對下任秘書長選舉流程，世衛表明已向會員國發出信函，開放提名候選人，並預計在9月底前公布候選人名單，執委會將在5月正式選舉前，透過一次或多輪無記名投票，確認最終人選，而組織也將跟據候選人數量，在11月中旬與明年3月舉行2次候選人論壇，提供宣傳與表達願景機會。

世衛秘書長每5年一任，可連任1次，現任秘書長譚德塞2017年5月上任，而今年5月被詢問是否爭取連任時，並未正面回應，僅表示將專注與夥伴一同對抗疫情。

譚德塞5月24日於世界衛生大會（WHA）開幕會發表致詞，長達1小時演講中深度探討世衛願景與未來計畫，並強調「有很多事要做、更多改變需要推動」，外界將其認為是準備競選連任發言。喬治城大學「全球衛生法」研究主席戈斯丁（Lawrence Gostin）強調，大力支持譚德塞連任總幹事，「疫情期間更換秘書長是非常不明智決定。」

世衛第149屆執行委員會2日舉行視訊會議，印度正式卸下執委會主席，轉由肯亞接任，期間也討論早前落幕第74屆世界衛生大會（WHA）決策、規劃、預算與行政委員會等報告。 

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