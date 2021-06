醫護怕染疫見死不救！5月嬰跌倒送醫被放生　2hrs後父親懷中死去

▲印度一名5個月大女嬰,在跌倒送醫後未獲及時救治,而死在父親懷中。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

印度媒體最近曝光了一段影片,顯示北方邦(UP)巴拉班基(Barabanki)地區,一名父親正抱著一具嬰兒遺體,痛訴醫護因為害怕染疫,而漠視前來求醫的患者,導致他5個月大的女兒死在了他的懷中。

綜合NDTV等當地媒體報導,這名父親最近因為5個月大的女兒,在家中從床上跌落地面,於是急忙帶她前往醫院急救。殊不知,抵達醫院後,女兒卻被丟在一旁,長達2小時都沒有醫護人員前來查看,導致女兒最終死在了父親懷中。

