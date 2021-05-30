闖民宅喊「不給錢就要讓我爽」還先跑廚房拿沙拉油！她被壓床爆哭

▲王男被依法判處13年徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫123RF）

記者林昱萱／花蓮報導

一名王姓男子日前因為缺錢花用，竟然就闖進女子「花花」（化名）的家中偷竊，而他看見屋內僅有花花一人後，就心生歹意不僅強摀對方嘴巴，威脅對方給自己錢財，還藉機性侵對方，甚至還在污辱對方之前，要對方到廚房內拿沙拉油塗抹下體。對此，花蓮地院審理後，依法判王男13年徒刑。

判決指出，王男因為缺錢花用，就隨意闖進某間住宅內想要行竊，而當他破壞紗門進入房屋內，看見花花獨自一人在房內休息，竟然就上前摀住花花嘴巴，再將她壓制於床上，以棉被蓋住她頭部，並命令其不得喊叫，而由於當時花花表示身上沒有錢財，王男竟然恫嚇：妳沒有錢就要讓我爽。接著就強行脫去對方衣物、親吻其臉頰、胸部，強行性侵花花得逞，而事後王男還趁著對方無法抗拒之情況，盜走對方的背包、提款卡、現金、身分證等物。

花花證稱，「當時我聽到開門聲，就看到一名男子站在我家大門內朝我走過來，我當時準備要開燈，該名男子衝過來阻止我開燈，我就開始喊叫，該名男子用左手遮住我的嘴巴，用右手拉我的棉被將我的頭蓋住，把我壓在床上，我就不敢大叫，我擔心他會對我不利，我說：『我快被你悶死了』、『你想要謀殺我啊』，後來他就鬆開手，我叫他走開、不要碰我，那名男子就說：『我得到錢與你發生關係兩樣東西以後，我就會走』，他跟我要2000 元現金，我說我沒有錢，只有零錢，同時尋找我的皮包，那時候我的皮包已經不見了，該名男子說他沒有拿，並說：『既然你沒錢，你就要讓我爽』，之後他就硬拉我的衣物跟褲子。」

王男準備性侵花花時，花花不斷拒絕掙扎，讓王男一度無法得逞，而接著王男竟然要對方拿沙拉油先塗抹在其下體，讓自己性侵得逞。整起事件結束後，王男還逼迫花花跟他一起到浴室洗澡，接著就強行拿走對方的包包逃跑。對此，法官認為，王男誇張的行徑已經造成花花身心之傷害，讓對方迄今無法好好睡覺、每天以淚洗面，且迄今沒有取得對方原諒，所造成之犯罪結果亦屬嚴重，審酌其家庭經濟狀況、智識程度等一切情狀後，依犯強盜強制性交罪，判處他13年徒刑。