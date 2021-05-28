屏東神人「20年沒吹過冷氣」！攤開電費帳單　網一看全嚇呆

圖文／鏡週刊

天氣越來越炎熱，讓不少民眾高溫難耐，紛紛打開冷氣降溫。近日有女網友分享，她到現在都還沒開過宿舍房間的冷氣，表示自己相當耐熱，只要靠一台電風扇就可以撐過整個夏天，但令人更意外的是，貼文一曝光後，竟釣出一票「耐熱神人」，其中還有網友留言說「住屏東20年沒冷氣」，並秀出3、4月的電費單，繳款金額竟只要170元！

原PO於17日在臉書社團「不塑之客」發文表示，最近台灣不只是缺水還缺電，讓她深深地感受到能源的重要，而住在公司宿舍的她，自稱體質天生耐熱，到現在都還沒開過冷氣，夏天也只需要靠一台電風扇就能度過，冷氣根本派不上用場，但她也提到，如果宿舍有朋友或客人來訪，還是會開冷氣讓別人吹。不過，原PO呼籲大家「冷氣需要的時候還是要開，不要熱出問題本末倒置」。

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▲夏日炎炎，民眾現在多在家防疫，冷氣開機時間變長。（圖／記者屠惠剛攝）



貼文一出後，竟意外釣出一票耐熱神人，紛紛留言表示「去年一整年我也都沒有開冷氣，今年尚未開啓」、「我們家也都沒有冷氣，說實在影響不大，說不定是因為這樣，所以訓練出耐熱體質」、「我家也不開冷氣，冷氣是客人來的時候在用的」、「家裡不知幾年不開冷氣了，乾脆也不裝了」、「其實冷氣都是習慣養出來的，我以前住鐵皮屋，再熱都沒冷氣，電風扇吹不涼就沖冷水」。

另外，也有熱心的網友分享避暑妙招，「在電扇上吊冰磚或濕毛巾可以降溫」、「熱到睡不著就沖冷水澡」、「用物理方式散熱，用竹蓆跟涼被就會降溫」、「準備兩個水坐墊，把它冰冰箱，輪流拿出來用」、「昨晚實驗，在電風扇上放擰9分乾不滴水的濕毛巾，結果真的有神奇的降溫效果，歡迎大家試試」。



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