美光科技台中員工一家4口染疫　妻兒女同日確診感染源不明

▲台中東區一家七口有四人染疫，但感染源不明，衛生局仍在追查中。(圖／台中市政府提供)

記者游瓊華／台中報導

記憶體大廠美光26日公告，台中廠區一名員工在24日確診，據悉，該名員工就是台中東區家庭群聚個案成員，包括該名員工在內一家4口，包括42歲妻子、9歲女兒以及6歲兒子也都確診，其餘同住3名家人都居家隔離中。根據疫調資料顯示，此家庭包括美光員工、妻子以及6歲兒都在23日晚間出現發燒情況，24日確診，9歲女兒無出現症狀，也在採檢24日確診。

據衛生局表示，此案感染源不明，仍有待進一步追查。該名染疫員工近日無出國史，5月22日曾至干城福利站購物，當天出現喉嚨癢症狀。該名員工跟兒子、妻子5月23日晚上開始發燒，5月24日就醫採檢，檢驗陽性確診，其家人都被匡列。而該名員工在辦公室均會戴口罩，於無塵室也有著防護衣，未匡列接觸者。

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此外，小兒子在發病前3日幼兒園已停課，故未匡列校園接觸者，目前除祖父因行動不便暫未採檢，將另行安排。

另外，該名員工妻子近期無旅遊史，5月21日喉嚨痛，5月22日曾至建國市場與全聯大智店，5月23日發燒、5月24日就醫採檢確診陽性，於工作期間中午在自己位置用餐，其他人在餐廳梅花座用餐，公司有落實安裝隔板、全程戴口罩措施，無匡列職場接觸者，另已通知公所、市場、店家消毒，

至於大女兒為9歲女童、國小二年級生，無出現新冠肺炎相關症狀，5月19日停課後皆在家中，5月24日列為居家隔離並安排採檢，確診陽性。