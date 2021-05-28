快訊／莫德納抵台、國產疫苗「拼7月交貨」　陳時中14:00說明

▲莫德納疫苗專機啟程，28日下午抵台。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情未歇，過去17天累積5488例確診，AZ、莫德納疫苗接連抵台，也為近日因疫情緊繃的台灣打了強心針。而國產疫苗也沒有停下腳步。據了解，聯亞生技已在4/15完成第二期臨床試驗，預計6月提交EUA緊急授權、7月出貨，是否因為台灣疫情嚴峻有所提前？另一家國產疫苗進度如何？下午指揮中心記者會有望由陳時中一併說明。

總統蔡英文也曾表示，包括外購和國產疫苗，已購買將近3000萬劑，這些將會在未來幾個月，每月分批到貨，到了8月底，將累計1000萬劑疫苗。

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身為國產疫苗一員的聯亞生技，日前已宣布4/15完成二期臨床，目前是預計在5月中下旬完成資料，6月中左右便會提交申請EUA緊急授權，按照原本計畫是6月底完成，因應台灣疫情嚴峻，也希望能加快腳步，但一切仍要看衛福部審核狀況。

41萬劑AZ疫苗上週抵台之後，27日正式配送至全國。在此同時，盧森堡凌晨將有一架華航班機起飛，稍早已經完成裝載，確定載運15萬劑莫德納來台，預定明天下午3點50分抵達桃園國際機場。陳時中表示，這15萬劑疫苗效期到11月，預計2周就能完成檢驗封緘。

指揮中心今年2月8日與美國Moderna公司簽署505萬劑疫苗合約，經過3個多月的等待期，首批15萬劑終於在今（28）日下午3時50分正式到貨。

莫德納疫苗為多劑型包裝，每瓶可打10人，存放於-20度可保存6個月，於2-8度可使用30天。依照臨床試驗結果，每人需打2劑，每一劑間隔28天以上，疫苗保護力可達94％。

雖然新藥輸台封緘時間比較長，但陳時中強調，因莫德納上禮拜就已先寄送把相關試劑與標準品來台，食藥署也已做好相關準備，預計2週內就有望放行，屆時會讓醫護先行施打。