一堆公司「人資亂約面試」！他傻眼：工作內容都不講　網：超不OK

▲一堆公司打來就要面試，求職者傻眼「我連工作內容都不知道」，網友笑「強O型人資」。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

公司希望找到好的員工，當然求職者也希望找到好的公司。一名網友日前在Dcaed表示，由於他最近在找工作，發現有很多公司的人資，明明他沒有投遞履歷，就直接打電話邀請面試，讓他好奇「為何不先寄邀約函，介紹工作內容，至少要有初步的了解吧」。貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「強O型人資」、「這真的超不OK的」。

原PO在Dcaed工作板說，他最近在找工作，有在人力銀行投求職履歷，結果發現有許多公司的人資會直接打電話，在僅介紹公司名稱、能開出的職位的情況下，邀請他直接到公司面試。

他疑惑說，為什麼人資都要這樣逼求職者，不能先透過人力銀行發邀約函，讓求職者了解一下工作內容嗎，這樣應該對雙方都比較好吧，互相都有初步的了解，人家男女相親也好歹也會對方看照片，「還是這是一種強O對方的概念」。

文章分享後立刻引發網友討論，有人說「所以我接到電話，一律都先請對方寄邀請信，可惜有些人資不是這樣想的」、「找工作明明是互相，但總有人覺得是施捨」、「強O型人資」、「超級認同，連是什麼工作內容都不知道，就要人家去面試，這樣找來的人公司也敢用，也是心大」。

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