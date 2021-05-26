刑事局國際科3隊員「打過疫苗」快篩陽性　辦公室漏夜再消毒

記者黃翊婷／綜合報導

刑事局偵查第三大隊楊姓偵查員日前被通知PCR新冠肺炎核酸檢測陽性確定，23日再傳出有另一名警官初篩呈陽性反應，沒想到25日又有3名國際科外勤隊員快篩陽性。為求謹慎，刑事局大樓當日已漏夜進行消毒，但3人是否確診，還要等到PCR結果出爐才能確定。

▲刑事局25日再次進行消毒作業。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵查第三大隊楊姓偵查員20日因腹瀉請假，自行前往台北醫學大學附設醫院就醫，並在戶外篩檢區採樣核酸檢測，23日下午1時許衛生單位通知楊員PCR新冠肺炎核酸檢測陽性確定，刑事局立即通知消毒人員於同日晚間7時對辦公大樓進行消毒。沒想到23日又有一名新進警官身體不適，且有呼吸道感染症狀，雖然沒有發燒，但經過醫院快篩結果呈現陽性反應，目前仍在家中自主隔離。

由於楊員曾與國際科的人員一起吃飯，國際科內勤及外勤人員都被安排進行快篩，其中有3名外勤隊員在25日被通知檢測結果呈現陽性，內勤人員則均呈現陰性。

據了解，快篩呈現陽性的3名外勤隊員中，有人打過疫苗，至於是否真的染疫，還要等到PCR結果出爐才能確定。而刑事局25日晚間已立即對辦公室進行清潔消毒，後續將依照衛生機關指示辦理。