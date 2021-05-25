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西門町派出所關閉14天！1警確診後又1快篩陽性　59同事全居家隔離

▲▼武昌街派出所、漢中街派出所，將於聖誕節當天整併成西門町派出所。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲西門町派出所又傳1警快篩陽性，61警居家隔離「派出所關14天」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局西門町派出所1名警員，在日前將1名竊盜嫌犯送往偵查隊，卻與正在偵查隊應訊的傷害案當事人有接觸，最後該名當事人確診，警員也隨即去篩檢，經過核酸檢測為陽性確診，另名警員經快篩也呈陽性反應，西門町派出所也將關門14天。

據了解，萬華分局1名陳姓警員，13日上午將逮獲的竊盜犯送往偵查隊，但卻在偵查隊接觸1名傷害案的當事人，最後該名當事人遭驗出確診，陳姓警員也在19日前往篩檢，最後23日被通知核酸檢測判定為確診，其他同仁也陸續做快篩。

西門町派出所另名陳姓警員，也在事後前往快篩，快篩結果也呈陽性反應，最後2人均送往隔離所，其餘派出所同仁也同步進行居家隔離，西門町派出所也將在消毒後，於今天晚上關閉14天。

警方表示，本土疫情升溫，北市來到3級警戒，所以西門町人潮大幅減少，所以由康定路派出所支援，並不會對於勤務運作有太大影響，派出所也將在3天進行內部消毒，並在14天後才會恢復使用。

據悉，西門町派出所，由原本的漢中街派出所、武昌街派出所合併組成，所以連同正副主管共計61人，派出所關閉期間，勤務由其他所支援外，保安警察大隊也派警力負責西門町派出所業務。

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