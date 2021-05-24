快篩才15分鐘「為何會塞車」　醫檢師3大QA揭內幕：所以要排隊

▲許多人都不懂為何快篩還會塞車。示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近來「校正回歸」鬧得沸沸揚揚，就有一名醫檢師忍不住替醫護發聲，表示快篩雖然15分鐘就出來了，但是因為精準度較低，所以「不能當作確診病例」，之後還要做相對耗時的PCR核酸檢測，因此才會出現塞車情形。貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

這名女網友在Dcard上，以「我是醫檢師，我要為醫護發聲」為題發文，提到最近出現不少謾罵聲，讓她特別心疼不眠不休的防疫人員和醫檢師同仁，為了幫第一線人員發聲，她也整理出3個QA來解惑。

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Q1：為什麼檢驗會塞車？快篩不是15分鐘就出來了嗎？

A1：目前篩檢都採雙份檢體，其中一份做抗原快速篩檢，確實15分鐘就出來了，但因準確度較低，所以不能當作確診病例，「只會被當作高危險群隔離起來」。接著，就會進行PCR核酸檢測，這不論是流程或採檢前的處理步驟均非常耗時，所以原PO也呼籲，「不要再說15分鐘就可以出爐的報告是在拖什麼了！」

Q2：PCR有什麼耗時的？有需要這麼多天後才公布校正回歸的確診病例嗎？

A2：醫檢師每天都守在篩檢站做實驗，事實上，檢驗科要做的篩檢不只有新冠病毒，因此原PO強調，「我相信報告不會延遲，但是會有更多人死於其他重輕症！」

Q3：做完PCR就好了，為何會有通報數量誤差的問題？

A3：醫檢師除了做實驗還要發報告，他們在結束整天的實驗後，才會上「傳染病通報系統」通報，龐大的數據實在很難在每天下午2點前完成，「來不及的就是要排隊，排隊的還是要盡快做完」，因此現在才會有所謂的校正回歸，必須把「真正陽性的時間回歸到每一天，才能精準的反映出疫情情況！」

▲PCR核酸檢測較為耗時。圖為日本新冠肺炎PCR檢測情形，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

此外，原PO也透露PCR核酸檢測的流程，首先，要先從病人的檢體萃取冠狀病毒的RNA；接著，再將萃取出來的RNA利用反轉錄酶的作用轉成cDNA，並以PCR技術放大基因產物；最後，則是偵錯結果，傳統RT-PCR會透過螢光染色和膠片電泳法來呈現，Real Time PCR（即時聚合酶鏈式反應）則是利用儀器偵測螢光記錄反應結果。

原PO坦言，雖然國人都對疫情感到緊張，但她還是很希望大家可以少說一些風涼話，「多一點的體諒和溫暖，台灣加油！」

貼文一出，不少網友都留言回應，「醫護人員辛苦了，加油」、「辛苦了！真的很感謝醫護人員的協助！有你們真的很溫暖」、「完全不是你們的問題，第一線人員辛苦了」、「幫集氣，醫院也不是只有新冠患者」、「少出門少接觸，相信疫情能慢慢好轉的」、「辛苦在第一線的你們，謝謝你們」。

本文經原PO授權引用