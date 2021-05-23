陸大媽瘋「吊脖健身」掛滿樹！網友：晚上來公園差點嚇死

記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧瀋陽的公園最近流行起「吊脖健身」，許多大爺、大媽聚集在公園的大樹邊，利用鐵鉤、繩子等工具將自己吊在樹上擺盪，認為有助於修復頸椎方面的疾患。此舉引來不少網友的謾罵，還有人指出，「晚上出門看到一堆人在樹上吊著，還不活活嚇死！」

從流傳的影片可以發現，公園內的大樹旁有至少3人在進行「吊脖健身」，大爺、大媽用繩索將下巴勾住，做出各式各樣的動作，有的人不斷搖晃、有的人雙腳懸空，還有人原地自轉。

▼孫榮春帶起「吊脖健身」風潮，許多人慕名而來。（圖／翻攝微博）



根據陸媒報導，帶起「吊脖健身」的為57歲的大爺孫榮春，他表示，自己研發了吊脖式健康器材，能夠修復頸椎疾患，改善頸肩患處，已經有人不遠千里乘飛機到瀋陽體驗樹上懸掛的牽引裝置。

「吊脖健身」引來不少網友的謾罵，大部分人都是認為有礙觀瞻，也有人認為根本沒有健身效果，反而可能受傷，更有人大罵，「晚上出門看到一堆人在樹上吊著，還不活活嚇死！」

對於「吊脖健身」，浙江大學醫學院附屬第一醫院骨科副主任醫師金永明表示，這樣的鍛鍊方式相當不靠譜，「他們雙腳離地，僅以頸椎為支點，大幅度地晃動身體，頸椎關節處於一種飄搖狀態，很難給椎體穩定支持，這時，如果一個快速的外力，就可能讓頸椎受傷，發生頸椎過伸性損傷和頸椎骨折的風險。」