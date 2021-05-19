獨／北醫驚爆「4護理師確診」　同事篩檢出爐前「照樣進開刀房」

▲臺北醫學大學附設醫院4名護理師確診。（圖／資料照）

記者陳豐德、生活中心／台北報導

台北醫學大學附設醫院爆發4名護理師感染新冠肺炎，其中一人甚至還是開刀護理師；有院內人員爆料稱院方在其餘員工篩檢結果未出來前，仍冷血要求護理師上班、進開刀房，置員工及病患生命安全於不顧；對此指揮中心證實北醫4位護理師都在醫院隔離中，有萬華活動史，初步判斷不是屬於院內感染。

不願具名的院內人士向《ETtoday新聞雲》記者透露，病房護理師A女時常會與住在萬華的男友見面，不料疫情爆發後男友的爸爸確診，A女篩檢一採陰性，不料與她住在醫院宿舍、常接觸的朋友，共4名護理師在16日篩檢後陸續確診，其中一名還是開刀房的護理師，17日當天開刀房所有手術臨時取消，院內大消毒之外，全體同仁也都去做PCR篩檢。

消息人士推測，A女疑似有打疫苗，所以採檢出來的結果才會是陰性且無症狀；因為還沒到14天，所以還是帶有病毒，跟她近距離接觸過的人幾乎都確診。

消息人士還表示，他們17日篩檢完之後，院方就叫大家回家自主隔離，到現在篩檢結果還沒出來，18、19號卻都還是有人在上班，他氣憤地說「病人要進開刀房都要PCR陰性才能進去開刀，但篩檢報告都尚未出來，怎麼可以照顧病患？不顧我們員工安全，病人的生命保障也完全不看重！」並指責院方在疫情爆發後刻意控制感染消息，企圖營造良好形象。

對此指揮中心表示，北醫4位護理師都在醫院隔離中，抗體結果要再查詢；目前了解4人共同暴露史大概是5月初，有萬華活動史，初步研判屬於社區感染，並非院內感染。

記者致電北醫求證，截稿前仍未取得回應。

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▼萬華茶室周遭大消毒（圖／記者屠惠剛攝）