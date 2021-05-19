建中生騙稱駭進大考中心　「付費有會考解答」破千人受害

▲建中生稱駭進大考中心。（影／翻攝自YouTube）



記者崔子柔／綜合報導

國中教育會考在上週末（15、16日）結束，一群建中學生14日在YouTube上傳自拍影片，稱「資訊電神駭入大考中心竊取答案」、「付費解鎖社會科答案」等，吸引超過千人觀看。

一群建中學生組成的YouTube頻道「伊古Yigu」14日發布影片「會考前的你務必看看這個」、「資訊電神駭入大考中心竊取答案！？」，並稱「剩一天了你再怎麼準備也沒有什麼用」，公開自己去年做了什麼，他現在才能坐在這裡（指進入建中）。

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▲程式跑出警語。（圖／翻攝自YouTube）



畫面拍攝到電腦桌布，有一個檔案名為「會考機密檔案！獨家全科選擇題解答」，點選後會顯示「擅自使用可能觸法，非大考中心人員請勿使用」等警語，他繼續輸入「國文」，接著就跑出一串答案，「大家自己按暫停看一下」。

據了解，會考英語聽力測驗答案只有3個選項（A、B、C），但建中男輸入「英聽」後，程式跑出的答案卻有A、B、C、D，他身旁的同學也說「英聽為什麼會有D？」，似乎在片中就暗指以上並非為正確答案，但仍有人在留言指出，「害人不淺欸」、「原來我考到破店就是資訊不夠好」。

▼畫面出現一排答案。（圖／翻攝自YouTube）

