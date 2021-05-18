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刁民拒戴口罩闖銀行！嗆「拿防疫公文來」給我看啊　警一招送裁罰

▲汐止區一名陳姓老婦人拒戴口罩配合防疫，遭警方依法蒐證函請衛生局開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止陳姓老婦人拒戴口罩配合防疫，遭警方依法蒐證函請衛生局開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

目前新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸升溫，18日上午9點半左右在新北市汐止區中正路某銀行發生一起民眾未戴口罩卻想要進入銀行洽公，經勸導不聽銀行員無奈報警求助，但這名陳姓婦女（68歲）居然不聽勸導、甚至還嗆在場銀行員「行政命令說防疫期間要戴口罩，我沒看電視我也沒看報紙，我要看行政命令要有（公文）要有文號啊！」

▲汐止區一名陳姓老婦人拒戴口罩配合防疫，遭警方依法蒐證函請衛生局開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區一名陳姓老婦人拒戴口罩配合防疫，汐止所副所長楊幼暉說明處理過程。（圖／記者張君豪翻攝）

結果遭趕到警員吐槽「戴口罩防疫規定是根據傳染病防治法相關規定，是法律大於行政命令你自己看清楚」，警方蒐證後依法告發，交由新北市衛生局進行開罰。

汐止警方表示，當時在汐止派出所警員趕赴中正路某銀行，發現陳姓婦女未戴口罩且不聽勸阻，經員警前往勸導，該婦人仍不願將口罩戴上，並強調自己「沒看電視沒看報紙，不知道防疫規定」，要求「行員出示行政命令公文」，員警立即告知相關傳染病防治法規定，陳女仍不願配合防疫戴口罩，警方依規定蒐證抄錄資料後，移由新北市衛生局處置開罰。

汐止警分局呼籲，請民眾外出「全程配戴口罩」，若不配合政府防疫，警方將依傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處三千元至一萬五千元罰緩。

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