　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

29歲氣質音樂女師遭爆「活活被累死」　才女淪苦力內幕曝光

擁有屏東大學音樂碩士學位的莊佳樺，在琉球國中擔任音樂老師，沒想到卻疑似因工作量過多、操勞致死，不幸在29歲時香消玉殞。（圖／翻攝莊佳樺臉書）

▲擁有屏東大學音樂碩士學位的莊佳樺，在琉球國中擔任音樂老師，沒想到卻疑似因工作量過多、操勞致死，不幸在29歲時香消玉殞。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

屏東縣琉球國中代理音樂老師莊佳樺（29歲）去年底在宿舍猝死，本刊接獲投訴，指該校校長蘇傳桔將代理教師當作「二等公民」，不斷增加莊佳樺的工作量，把音樂才女當「苦力」操勞致死，甚至將莊佳樺的離世怪罪另名女老師「未分擔工作量」，導致該老師在課堂上情緒崩潰，離譜行徑連學生都看不下去，希望徹底調查莊老師驟逝真相。

5月12日上午，本刊抵達琉球國中，該校坐落台灣唯一珊瑚礁島嶼小琉球上，從課堂遠眺就能看見湛藍如寶石的海洋，環境優美彷彿世外桃源，雖然小琉球被譽為「沒有煩惱的小島」，但該校師生卻被籠罩在死亡的陰影中長達半年，至今尚未走出悲傷。

據了解，該校宿舍去年底發生猝死案，音樂老師莊佳樺當日第一節課並未出現，校方多次致電都沒有回應，最終到其房間破門，但莊佳樺當時在浴室內已失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，校方宣稱莊老師是「因病過世」，也強調其工作量和工作時間「一切正常」，絕無過勞等情事，但事實並不單純。

莊佳樺除了是班導師，也負責帶領琉球國中直笛隊，生前時常帶著學生四處征戰，師生感情十分融洽。（圖／翻攝莊佳樺臉書）

▲莊佳樺除了是班導師，也負責帶領琉球國中直笛隊，生前時常帶著學生四處征戰，師生感情十分融洽。

「莊老師的工作量超人也受不了，她生前常說自己好累，不想再去天南上課。」琉球國中不願具名的老師阿文（化名）透露，莊佳樺要上全校共9個班的音樂課，以及負責自己的級任班，下課後還要帶領直笛隊，每周還被校長蘇傳桔「凹」去天南國小上課，離世前一天還把學生留下來晚自習，有位孩子沒家長接送，她也親自送回家，沒想到隔天就發生憾事。

 

此外，蘇傳桔還訂立許多不合理規則，包括要求老師們必須在上午7點20分前到校，更「建議」老師留學生晚自習，否則就是未盡為人師表責任，每周還必須留宿學校2日，有老師因父母生病需要照顧，試圖與蘇傳桔溝通，校長表面上說著「孝順要及時」，卻仍強硬要求老師遵守學校規定。

蘇傳桔嚴以律人，對自己卻是無比寬容。屏東縣議員陳揚調閱校長的出缺勤紀錄，發現他常找理由「公出」，3月更只有6天「完整在校」，陳揚不能理解蘇傳桔究竟有何公務如此繁忙？「如果他這麼重要，是不是讓他留在教育處就好？」

琉球國中校長蘇傳桔遭控訴訂下許多不合理的規定刁難老師，甚至因此讓音樂老師操勞過度而喪命。（圖／翻攝蘇傳桔個人網頁）

▲琉球國中校長蘇傳桔遭控訴訂下許多不合理的規定刁難老師，甚至因此讓音樂老師操勞過度而喪命。

阿文表示，蘇傳桔在琉球國中像「土皇帝」，全校師生都是他的臣民，他憑自己喜好控制學生社團，以出賽資格為威脅，要求壘球隊孩子練舞龍舞獅，還擅自廢棄作文社，命令學生改練游泳，種種作為都顯示他沒有擔任教育工作者的資格，更導致優秀老師外流，希望教育處深入調查，以保障偏鄉學子受教權利。

本刊致電蘇傳桔，他否認莊佳樺過勞，強調去天南國小授課有經過老師同意，「絕無強迫」，去悼念時，有聽家屬抱怨另名女老師對莊佳樺「欺凌」，返校後與該位老師溝通，本來只是少數人間的談話，卻被該位女老師不停渲染。

至於在校時間少的部分，蘇傳桔表示自己離校會告知人事，一切都經得起考驗；他也否認利用壘球隊的孩子練舞龍舞獅，而是另外成立社團傳承民俗技藝，此外，作文社是在「游泳隊」經費未下來前「借名」創立，經費下來後才恢復其真正本質，並無廢作文社要求學生改練游泳一事。

延伸閱讀
血汗校園2／女師工作量超人也受不了　累死後哀悼照片旁貼紅色賀榜
夜入胡家1／吳心緹凌晨上門　胡釋安約會露爽笑
女神出巡1／休閒時刻也文青　直擊陳綺貞素顏出街喝咖啡

ET快訊
雙北停課「酷課雲」湧百萬人爆量！　各區分4時段登入
「先知部長」是他！7年前神預言曝　正妹議員朝聖封時空旅人
街友「高燒40度」倒臥松山慈祐宮前！　送醫1天後身亡
5天停2次！C、D組「限電爐主」一當就4年　強迫中獎原因曝
抗疫「關鍵D-Day」曝光　全台一命就靠三大作戰計畫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄左營大樓清晨傳大火！客廳全燒毀　95歲翁手腳2度燒燙傷

29歲氣質音樂女師遭爆「活活被累死」　才女淪苦力內幕曝光

快訊／國道1號4車連環撞！1男卡車內吐血　現場回堵5公里

案發現場／阿善師鑑定蘇建和案2人↑3刀械　與恩師李昌鈺法庭對決

不滿女友弟弟在網上被嗆！高雄男糾眾賣場前鬥毆　1人遭球棒痛毆

萬華男「恐怖無罩」趴趴走！廣州街被抓拒戴　下場慘了

拒戴口罩「暴打超商店員」平頭男重罰1.5萬！媽心痛兒破頭：告到底

台電再度大停電台南200多處號誌停擺　黃偉哲啟動緊急應變機制因應

台電又分區供電　台北市21處路口號誌不亮交大加派人力交整

快訊／台電無預警大停電！全台54件電梯受困救援中

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

高雄左營大樓清晨傳大火！客廳全燒毀　95歲翁手腳2度燒燙傷

29歲氣質音樂女師遭爆「活活被累死」　才女淪苦力內幕曝光

快訊／國道1號4車連環撞！1男卡車內吐血　現場回堵5公里

案發現場／阿善師鑑定蘇建和案2人↑3刀械　與恩師李昌鈺法庭對決

不滿女友弟弟在網上被嗆！高雄男糾眾賣場前鬥毆　1人遭球棒痛毆

萬華男「恐怖無罩」趴趴走！廣州街被抓拒戴　下場慘了

拒戴口罩「暴打超商店員」平頭男重罰1.5萬！媽心痛兒破頭：告到底

台電再度大停電台南200多處號誌停擺　黃偉哲啟動緊急應變機制因應

台電又分區供電　台北市21處路口號誌不亮交大加派人力交整

快訊／台電無預警大停電！全台54件電梯受困救援中

5月停電2次！「看好了世界」下句自信全失　千人苦笑：還有7、8月

信實保全子公司1員工確診　已進行隔離、不影響公司營運

一杯咖啡都喝不完！急診醫曝「1天進食量」　網一看秒懂有多忙

北市「酷課雲」大當機！200萬人次擠爆　教育局：實施「4時段教學」

小主人罰跪萌柴「義氣相挺」！　燦笑陪坐融化網：在幫求情？

遼寧新增4例本土確診病例　全境重症增加1例

醫院、社區防疫再升級　台南擴增戶外篩檢站

負載過量大塞車！北市酷課雲湧101萬人次搶用　急「分區分4時段使用」

不斷更新／高雄仁惠醫院1確診！各醫院「門、急診異動」懶人包

高雄左營大樓清晨傳大火！客廳全燒毀　95歲翁手腳2度燒燙傷

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

社會熱門新聞

拒戴口罩暴打店員！媽心痛：告到底

萬華男無罩趴趴走被抓！下場慘了

平頭哥拒填超商實聯制　聽要報警竟爆打店員

獨／網紅喇舌辣妹被罵爆！害慘高雄夜店一星負評

快訊／新莊公車「輾過拾荒嬤」　捲輪下慘死

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

快訊／台中烏日「緊急停電」1103戶受影響　台電給復電時間了

即／五股成州派出所警員確診　同仁全匡列採檢

茶妹改外約？小商人呼籲：疫情過後才有激情

大停電黃偉哲啟動緊急應變機制因應

台電又出包　北市21處路口交整

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

獨／2歲女童私密處長「菜花」　啟動保護機制

彰化4夜店1KTV偷營業　恐罰最高30萬

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

急診崩潰！醫「只剩戶外能插管」無奈哭了

全面封城指標曝光　關鍵竟不在雙北

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

3確診者雲林足跡曝光　隔離4人、自我監測22人

快訊／疑醫院員工確診　高雄衛生局證實了！

825例最新本土確診地圖　4縣市一夜變色

喵1個月收服阿嬤！坐端正陪看電視

侯友宜示警「接近4級警戒」！若升級5措施曝

拒戴口罩暴打店員！媽心痛：告到底

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

快訊／高雄仁惠醫院1確診　陳其邁深夜曝院內最新狀況

快訊／高雄首起「醫護感染」風險高　足跡史曝光

新北359人確診足跡完整公布　侯友宜急覓方艙醫院地點

萬華男無罩趴趴走被抓！下場慘了

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面