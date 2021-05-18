29歲氣質音樂女師遭爆「活活被累死」　才女淪苦力內幕曝光

▲擁有屏東大學音樂碩士學位的莊佳樺，在琉球國中擔任音樂老師，沒想到卻疑似因工作量過多、操勞致死，不幸在29歲時香消玉殞。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

屏東縣琉球國中代理音樂老師莊佳樺（29歲）去年底在宿舍猝死，本刊接獲投訴，指該校校長蘇傳桔將代理教師當作「二等公民」，不斷增加莊佳樺的工作量，把音樂才女當「苦力」操勞致死，甚至將莊佳樺的離世怪罪另名女老師「未分擔工作量」，導致該老師在課堂上情緒崩潰，離譜行徑連學生都看不下去，希望徹底調查莊老師驟逝真相。

5月12日上午，本刊抵達琉球國中，該校坐落台灣唯一珊瑚礁島嶼小琉球上，從課堂遠眺就能看見湛藍如寶石的海洋，環境優美彷彿世外桃源，雖然小琉球被譽為「沒有煩惱的小島」，但該校師生卻被籠罩在死亡的陰影中長達半年，至今尚未走出悲傷。

據了解，該校宿舍去年底發生猝死案，音樂老師莊佳樺當日第一節課並未出現，校方多次致電都沒有回應，最終到其房間破門，但莊佳樺當時在浴室內已失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，校方宣稱莊老師是「因病過世」，也強調其工作量和工作時間「一切正常」，絕無過勞等情事，但事實並不單純。

▲莊佳樺除了是班導師，也負責帶領琉球國中直笛隊，生前時常帶著學生四處征戰，師生感情十分融洽。

「莊老師的工作量超人也受不了，她生前常說自己好累，不想再去天南上課。」琉球國中不願具名的老師阿文（化名）透露，莊佳樺要上全校共9個班的音樂課，以及負責自己的級任班，下課後還要帶領直笛隊，每周還被校長蘇傳桔「凹」去天南國小上課，離世前一天還把學生留下來晚自習，有位孩子沒家長接送，她也親自送回家，沒想到隔天就發生憾事。

</p>

此外，蘇傳桔還訂立許多不合理規則，包括要求老師們必須在上午7點20分前到校，更「建議」老師留學生晚自習，否則就是未盡為人師表責任，每周還必須留宿學校2日，有老師因父母生病需要照顧，試圖與蘇傳桔溝通，校長表面上說著「孝順要及時」，卻仍強硬要求老師遵守學校規定。

蘇傳桔嚴以律人，對自己卻是無比寬容。屏東縣議員陳揚調閱校長的出缺勤紀錄，發現他常找理由「公出」，3月更只有6天「完整在校」，陳揚不能理解蘇傳桔究竟有何公務如此繁忙？「如果他這麼重要，是不是讓他留在教育處就好？」

▲琉球國中校長蘇傳桔遭控訴訂下許多不合理的規定刁難老師，甚至因此讓音樂老師操勞過度而喪命。

阿文表示，蘇傳桔在琉球國中像「土皇帝」，全校師生都是他的臣民，他憑自己喜好控制學生社團，以出賽資格為威脅，要求壘球隊孩子練舞龍舞獅，還擅自廢棄作文社，命令學生改練游泳，種種作為都顯示他沒有擔任教育工作者的資格，更導致優秀老師外流，希望教育處深入調查，以保障偏鄉學子受教權利。

本刊致電蘇傳桔，他否認莊佳樺過勞，強調去天南國小授課有經過老師同意，「絕無強迫」，去悼念時，有聽家屬抱怨另名女老師對莊佳樺「欺凌」，返校後與該位老師溝通，本來只是少數人間的談話，卻被該位女老師不停渲染。

至於在校時間少的部分，蘇傳桔表示自己離校會告知人事，一切都經得起考驗；他也否認利用壘球隊的孩子練舞龍舞獅，而是另外成立社團傳承民俗技藝，此外，作文社是在「游泳隊」經費未下來前「借名」創立，經費下來後才恢復其真正本質，並無廢作文社要求學生改練游泳一事。

延伸閱讀

▸ 血汗校園2／女師工作量超人也受不了 累死後哀悼照片旁貼紅色賀榜

▸ 夜入胡家1／吳心緹凌晨上門 胡釋安約會露爽笑

▸ 女神出巡1／休閒時刻也文青 直擊陳綺貞素顏出街喝咖啡