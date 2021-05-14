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談美台往來　白宮資深官員：基於非官方關係利益

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲羅森柏格表示，新版對台交往準則反應美台非官方關係現況，符合美國與美台關係利益。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓13日專電

白宮國安會資深官員羅森柏格今天表示，新版對台交往準則反應美台非官方關係現況，符合美國與美台關係利益，並以適當方式進行。

羅森柏格（Laura Rosenberger）1月出任白宮國安會時的頭銜為「國安會中國事務資深主任」，但她今天出席喬治城大學（Georgetown University）一場談美中關係研討會時，她的職稱已經改為「中國與台灣事務資深主任」，將台灣與中國並列。

羅森柏格在被問到美國的對台政策時，首先表達對北京近來對台灣日益增加的挑釁性行為的高度關切，但也重申美國的對台政策仍是基於台灣關係法下的一個中國政策。

她表示，與台灣的非官方關係是十分重要的關係，雙方在各方面共同合作，包括在國防上確保台灣維持自我防衛能力以抵禦脅迫性行為，台美經濟關係也十分重要。從美國總統拜登（Joe Biden）的角度來看，台灣在區域是具領先地位的民主政體，台灣不論在科技、價值觀、防疫等方面能與世界分享經驗。

羅森柏格也提到美國國務院最新公布的對台交往準則。她指出，對台交往準則是基於台灣關係法，並依循國會通過的「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）進行檢視，同時也是因為前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）解除對台交往準則導致美台往來無所適從，因此國務院發布新版對台交往準則，以反映美台非官方關係的性質與狀態。

她並指出，美國與台灣的接觸與交往是基於美國利益與美台非官方關係利益，確保能夠以符合美國與台灣利益的方式，與台灣維持非官方關係，並以適當的方式進行。

在談到中國時，羅森柏格表示，拜登政府的對中政策有3大支柱，包括國內投資以增強競爭力、重建與盟友關係以尋回美國國際競爭領導地位，並與中國往來。

羅森柏格表示，拜登團隊的中國政策核心最主要是擴大國內投資、鼓勵創新、提振經濟，作為與中國競爭的基礎，以確保美國具備最佳競爭地位。

另方面，她指出，美國也尋求重建與盟邦、夥伴的關係，以及美國在國際機構的全球領導地位。但這並非是要圍堵中國或是建立反中聯盟。儘管會與盟國和夥伴共同對中國在新疆的人權侵犯等議題強硬，共同採取行動維護自身利益，但更大部分是與理念相近的民主政體體緊密合作，展現民主與價值觀，維持和平、繁榮與穩定。

羅森柏格表示，美國也尋求與中國往來，在氣候變遷、北韓、伊朗、阿富汗等議題接觸並定期交換意見。美中需要建立一個穩定競爭框架，不會導致衝突的競爭，以注重結果的務實方式與中國合作，不僅符合美國利益也有助於增強自身競爭力。

 
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