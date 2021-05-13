確診婦去過！基隆信義市場「即日起停市」　緊急大消毒

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

指揮中心今（13日）公布基隆確診婦人（案1217）足跡，其中該個案曾赴基隆市區的信義市場、小峨嵋川菜館。對此，基隆市長林右昌稍早召開防疫應變表示，信義市場即日起至5/23停市。

▲林右昌說明疫情應變。（圖／記者郭世賢攝，下同）

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林右昌表示，案1217曾於5/7上午9時至10時曾到信義市場，5/8晚間6時半至7時半去過小峨嵋川菜館，目前已針對足跡點進行大消毒，若民眾有於上開時間到過足跡點，應注意自身狀況，有問題應告知衛生局。

林右昌說明，根據市府掌握消息，案1217並非不明感染源案件，而是有源頭指向的案例，詳細待指揮中心說明。另外，市府今晚會完成295家八大行業稽查，屆時若有店家無法配合實聯制措施，會要求停業。

林右昌表示，目前基隆市內有120人進行自主健康管理，居家隔離則是43人，這43人中有19人已完成採檢，結果皆為陰性，而防疫旅館有26人。目前已要求市府同仁上班、師生進校應佩戴口罩，全市圖書館、包括區圖及蚊子點，即日起閉館一個月，廟口夜市的人流系統明日會完成架設使用，基隆嶼登船人數要求減半；校園部分，國中會考不開放家長陪考、陪看試場，學校校慶停辦，5/29「山海廚神」比賽停辦，5/27技藝競賽成果頒獎典禮取消，5/29語文競賽延至9月舉辦。