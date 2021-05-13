興達廠跳電！網怒刷1星「快用愛發電啊」　維基百科連噴3句酸爆

▲網友紛紛給1顆星評價。（圖／翻攝自Google評論）

記者曾筠淇／綜合報導

今日下午國家警報大響！各地傳來大停電的消息，根據台電發出的警訊通知指出，「因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計5月13日15時開始緊急分區輪流停電。」就有不少網友氣不過，紛紛湧進興達發電廠的Google評論給1星，還有人留言狠酸「用愛發電！」

今（13）日下午2時37分，興達電廠因事故全廠停機，目前系統供電能力不足，預計5月13日15時開始緊急分區輪流停電。

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▲國家警報大響。（圖／記者曾筠淇攝）

由於事出突然，各地都受到很大影響，就有不少網友湧進興達發電廠的Google評論給1星，並表示「還不快點用愛發電」、「我願意給你我的愛，一起來發電」、「還敢皮啊」、「可以不要停電嗎」、「沒冷氣吹快熱死了啦」、「廠區在高雄，全台輪流停電是什麼概念」、「停屁停」。

▲網友KUSO表示，「出事了阿伯！」（圖／翻攝自維基百科）

此外，「興達發電廠」在維基百科上的內容也被網友修改，在歷史的部分，居然被改為「2021/5/13 14：37無法用愛發電，因為禁止人與人的連結，出事了阿伯！」網友用短短3句話狠酸忽然停電的情形，也搭上3個時事哏。不過，目前已經被修正回原樣。

▼各地大停電。（圖／記者曾筠淇攝）