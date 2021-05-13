興達電廠無預警大停電！彰化2人衰困納骨塔電梯....一度停9萬餘戶　

記者唐詠絮／彰化報導

全台各縣市多處今日下午驚傳停電，國家緊急警報隨即發出警訊，彰化在鹿港、福興，以及小部分的秀水鄉區域，在下午3時許的低頻電驛動作影響戶數2萬2057戶，一度停電9萬300戶，鹿港第一公墓納骨塔就出現有2名眾受困電梯5樓，由管理人員協助脫困。

▲彰化有民眾受困納骨塔5樓電梯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

鹿港地區就有出現民眾進到第一公墓納骨塔電梯，卻發生停電意外，消防隊據報到場人已經自行脫困；而附近有冰品業者因為停電卻無法使用機器，不能做剉冰，令業者大傷腦筋。

▲分區供電。（圖／台電彰化營業處提供）

彰化區營業處指出，分區輪流限電停電組別C組，下午在鹿港、福興，少部分秀水停電戶數68243戶，低頻電驛恢復停電之戶數22057戶已恢復供電，台電立即啟動低頻卸載，並採取分區輪流供電機制，同時緊急搶修設備，將會陸續恢復供電。

台電指出，目前是C組，下一輪為D組饋線，地點約在全興工業區、彰濱工業區線西區、和美、線西、伸港等地區，預排時間為3:50-4:40，目前依緊急輪停計劃僅有C跟D組輪流停電，其他組別不影響，會停到系統恢復為止。

▲分區供電時程。（圖／翻攝彰化縣議員吳韋達臉書）

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