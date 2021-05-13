阿伯4連發狂問「捷運末班車幾點」 　V領妹回神崩潰：胸部被看光

▲原PO搭捷運，被阿北吃「冰淇淋」！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

夏天女生越穿越少，內裡務必多加一件小可愛！一名女網友抱怨，某日晚上坐在等候區，等待捷運進站，當時處於「坐馬桶滑手的姿勢」，同時，有一名阿伯在周圍走動。不久後，阿伯便上前狂問「啊這個都多久一班車？」而眼神還盯著原PO的上胸看，結果超崩潰，氣得原PO討拍「只能怪自己不小心，怪不了誰！」

一名女網友在論壇《Dcard》崩潰表示，12日晚上搭捷運返家，由於當時接近打烊時間，末班車需等候一些時間，加上乘客也比較少，原PO便坐在椅子上，上半身微微彎腰前傾、雙手肘則饋在腿上，正悠哉滑手機中。

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原PO先補充解釋，當天穿的衣服是交叉V領造型，偏偏早上出門太急，一時忘了穿內搭。結果原PO手機滑到一半，有一名阿伯走過來，開始劈哩啪啦詢問「請問末班車幾點」、「啊這個都多久一班車」、「現在怎麼都要等那麼久」、「啊是幾點開始車變少的」。

▲原PO呈現蹲馬桶坐姿！（圖／翻攝Dcard）

當下，原PO維持同個姿勢，熱心解答各種問題，然而阿北卻眼神不安分，不時往原PO的車頭燈注視。阿北眼睛「吃完冰淇淋」後，便轉身離去，原PO才往下檢查，當場整個崩潰，「居然內衣都看到了，而且那個姿勢內衣好像有點跑掉，我不知道有沒有被看到點。」

眼看天氣漸漸轉熱，原PO氣憤又自責直呼，「心情好差，只能怪自己不小心，怪不了誰」，並以自己的衰事勸世，「女生們出門還是要注意，尤其夏天要到了，很多衣服都要考慮是不是該穿個內搭。」

文章曝光後，底下網友也全怒了，「阿北真的滿噁的，之前難得穿短褲出門買東西，就被一個阿北死死盯著腿看，我覺得不舒服，自己挪動位置走到別的地方，他還給我跟上來繼續看」、「這身為女生真的會困擾，每次我彎腰做什麼時都會記得手放在胸口把衣領壓住，免得走光，而且我也不會穿太露的衣領，沒安全感」、「在外面真的坐姿什麼的都要多注意一點，上次搭捷運，看到有個女孩子腿前面有放行李箱，可能因為這樣，所以穿裙子的腳沒辦法完全閉合，就被一個男生偷拍」。

▼留言串中，也有網友替阿伯護航！（圖／翻攝Dcard）