澳洲總理：低估與中國潛在戰爭風險將是「愚蠢的」　備戰是職責

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

文／中央社記者丘德真雪梨13日專電

澳洲輿論關注中國軍事威脅。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）昨晚表示，備戰是他的職責。他說，若低估與中國的潛在戰爭風險是「愚蠢」的。

媒體大亨梅鐸旗下於雪梨發行的「每日電訊報」（The Daily Telegraph）今天報導，莫里森認為，印太地區局勢緊張，澳洲若是低估與中國的潛在戰爭風險，將會是「愚蠢」的。

莫里森表示，澳洲國防部長和總理的職責是要考慮到相關風險。

隨著澳洲輿論持續關注中國恫嚇台灣所牽動的國際情勢，澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）4月25日表示，「不應低估」中國因台灣爆發軍事衝突的可能性。同一天，澳洲內政部祕書長裴佐洛（Michael Pezzullo ）說「戰鼓」（drums of war）已經響起，澳洲與崇尚自由的盟友要準備為自由而戰。

莫里森更於5月6日表示，如中國武力侵犯台灣，澳洲將會履行支援美國及盟友承諾。

雪梨「每日電訊報」今天的報導指出，莫里森昨晚的談話是公開表態支持杜登的言論，「不應低估」中國可能武力犯台並引爆區域軍事衝突的可能性。

另外，莫里森昨天在接受「天空新聞」（Sky News ）訪問時說：「我們（澳洲）身處於一個非常不穩定的區域，所以我們要投注資源於於情報、安全、網路安全、國防等工作。」

莫里森說：「我們會持續澳洲人的作風，捍衛我們的信念，應付任何可能在我們這區域出現的任何風險。」

莫里森說：「我們將永遠支持自由和民主的原則，我們將永遠捍衛崇尚自由的世界秩序。」