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即將發現「深海恐怖生物」！時間旅人曝10秒音檔示警　百萬網怕了

▲▼時空旅人預言，NOAA將發現地心怪物。（圖／翻攝自TikTok／@timetraveler2582）

▲ 時空旅人預言，NOAA將發現深海怪物。（圖／翻攝自TikTok／@timetraveler2582）

記者陳宛貞／綜合外電報導

自稱來自2582年的「時間旅人」近來在國外社群媒體上爆紅，先前預言地球將在2026年6月6日陷入黑暗3天，引發熱烈討論。他日前又拋出震撼彈，宣稱美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）2023年將在深海發現可怕生物，但不會對外界公開。

《每日星報》11日報導，帳號@timetraveler2582（2582年的時間旅人）的網友在TikTok上擁有780萬粉絲，日前上傳新影片表示，人類持續努力探索太空領域，實則應將精力集中在距離家園更近的地方——地底。

他警告，人類應該對「下方正在發生什麼事」感到擔心，「你將在這段影片中看到NOAA自2023年後持續對外保密的機密音檔。人們總是對外太空感到好奇，但更應該擔心的是，靠近地核的地底下會發生什麼」，預言2023年一項秘密任務將揭露深海恐怖生物。

@timetraveler2582

##fypシ ##2021 ##timetravel ##timetraveler ##ocean ##monster ##hollowearth ##foryou ##foryoupage

♬ original sound - Timetraveler2582

根據時間旅人說法，NOAA一名科學家將在2023年1月26日被派往執行一項機密任務，在北極海中發現一個詭異的大洞。科學家將使用專業設備，錄下一段前所未聞的恐怖聲音，為避免造成恐慌，不會對大眾公開。但時間旅人決定公開這段長度約10秒的音檔，可聽見低沉的隆隆聲響，文中寫下「海洋」、「怪物」關鍵字。

這段影片短短2天累計破百萬觀看，14萬人按讚。網友紛紛留言表示，「我相信你，謝謝你的警告」、「聲音聽起來真的不太舒服」、「洞裡也可能是外星人」。也有網友質疑，「未來科技那麼發達，你卻在用TikTok」、「如果真是祕密任務，根本不會有人知道」。

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