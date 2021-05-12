快訊／傳雙和醫院出現確診者　急診室緊急全員採檢

記者羅婉庭／新北報導

近日本土案例增加，雙北緊急升級防疫，據傳新北市雙和醫院急診室有病患確診，急診醫護人員被通知全員採檢，雙和醫院對此未承認也沒否認，僅表示依指揮中心公布為準。對此，新北市府12日表示，依指揮中心公布為準。

新北市長侯友宜上午宣布，增加五股、三重、中和、永和即刻啟動大規模清消後，雙和醫院收病患時，疑似急診室出現確診者，醫護人員因此全全員進行篩檢。

對此，新北市政府回應，目前無法證實此事，一切依下午指揮中心記者會為主。

另一方面，對於疫情進入大爆發，侯友宜上午受訪時也表示，如果疫情不斷往上升溫，爆發大型社區感染或出現跨區社區感染，中央會有應變升級準備，新北目前已不是只有二級，已做好三級警戒整備，如果社區感染無法控制，該封鎖、該超前部署該做就要做。

侯友宜說，他不斷呼籲不能無視全球疫情，台灣無法置身度外，阻絕於境外是最重要關卡，從諾富特事件就可知道，政府在阻絕境外這塊有待加強，後續疫調後找不到感染源，這就是社區感染的開始，更是社區感染爆發的徵兆，當社區感染案例一個個出現，就是社區群聚大爆發正在進行中。

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