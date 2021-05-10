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燁聯鋼鐵大火「操作不慎」狂燒2.5小時　陳其邁：先勒令停工

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市岡山區興隆街燁聯鋼鐵股份有限公司9日晚間9時07分發生火警，7萬公升國光牌研磨油儲槽狂燒，造成一名49歲員工受傷送醫。起火原因疑似是人員操作不慎，引發研磨油燃燒，高雄市長陳其邁已先暫時勒令廠房停工。

燁聯鋼鐵大火，陳其邁勒令暫時停工。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

▲陳其邁到場了解狀況。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

警消9日晚間9時07分接獲通報，指稱燁聯鋼鐵工廠內容量7萬公升的國光牌研磨油儲槽起火，立即出動路竹、岡山、永安、彌陀、梓官、阿蓮、湖內、路竹、楠梓、仁武、苓雅、大社分隊共31車63人及前往救火，並使用泡沫滅火及週邊射水防護，最終在深夜11時39分撲滅火勢。

陳其邁9日晚間在臉書PO文報告燁聯鋼鐵大火情況，內容提到，經過李姓廠長清點，工廠人員僅一名49歲員工受傷，送往義大醫院治療後，意識清楚，沒有生命危險。至於起火原因，陳其邁表示應該是操造不慎引發研磨油燃燒，所幸並未波及旁邊的油槽，現階段已經先勒令廠房停工。

據了解，燁聯鋼鐵的董事長是集團創辦人林義守，1988年12月成立，廠房占地40餘公頃，總投資金額約新台幣400億元，是台灣首座擁有煉鋼、熱軋及冷軋完整製程的不鏽鋼廠。而詳細的起火原因以及損失、產能衝擊，仍有待相關單位和廠方進一步調查、估算。

▼火勢燃燒大約2.5個小時才撲滅。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄燁聯鋼鐵油槽燃燒大火。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄燁聯鋼鐵油槽燃燒大火。（圖／記者吳世龍翻攝）

▼一名員工受傷送醫。

▲▼高雄燁聯鋼鐵油槽燃燒大火。（圖／記者吳世龍翻攝）

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