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警傻眼！追捕「鳳梨千顆賊」埋伏扣到鋼筋　檢聲押獲准　

▲內埔警會同刑大逮獲偷鳳梨的林嫌送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警會同刑大逮獲偷鳳梨的林嫌送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局日前接獲林姓果農種植的鳳梨被偷1000顆鳳梨，縣警局長李文章獲報後指示該警分局會同刑警大隊成立專案小組積極偵辦，專案小組過濾監視系統掌握林姓男子涉重嫌，向法院聲聲請搜索票將他查緝到案，發現他另涉嫌行竊工地鋼筋，訊後依加重竊盜罪嫌送辦，經檢方聲押獲准。

▲內埔警會同刑大逮獲偷鳳梨的林嫌送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼查獲作案車輛、起出鋼筋。

▲內埔警會同刑大逮獲偷鳳梨的林嫌送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

林姓果農種植鳳梨失竊後，警方專案小組以案發地往外擴展，調閱大量監視器，抽絲剝繭，過濾分析後鎖定一台懸掛失竊車牌的自小客貨車，該車晝伏夜出，且行駛鄉間小道難以追緝，承辦員警歷經半個月的埋伏跟監，終於鎖定駕駛車輛的林姓犯嫌。

立即向法院聲請搜索票，於6日19時許跟監41歲的林嫌，發現他還前往高雄市楠梓區竊盜建案工地的鋼條，得手後隨即駛往潮州鎮資源回收場準備銷贓，警方見機不可失，當場將他逮捕，在車上起獲鋼條1批、作案工具等物，初步清查他另涉及多起車牌及民生物資竊案。

分局長蔡耀順表示，農產品等民生物資，因為銷贓容易，時常成為歹徒行竊標的，內埔警除了針對農品竊案的熱時、熱區縝密規劃巡邏路線外，也結合民力辦理社區巡守，並呼籲民眾可以自行加裝監視器、紅外線警報器或感應照明設備等，以避免成為宵小的目標。

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