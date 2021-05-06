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正妹不鎖門遭惡整　返家見「房間銀銀的」傻了！玩具也不放過超羞

▲▼ 英國女大學生返家，驚見房間變惡整。（圖／翻攝自抖音）

▲他利用20捲18公尺長的錫箔紙，把每面牆壁、廁所、桌子、電視、床鋪、枕頭、桌椅等任何一件可見到的物品全部包起來。（圖／翻攝自抖音，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國一名男子趁著女性友人返鄉探望家人時，進入她的房間，花費5個多小時把牆壁、床鋪、桌椅、枕頭等全部用錫箔紙包裹起來，就連對方的成人玩具也不放過，就是為了報復她偷偷把他的床墊換成舊的彈簧床，順便給她一個教訓，那就是永遠都要把房門上鎖。

@natopenshaw

Decorated skiddys room with foil @katyhughes42 ##prank ##fyp ##uni ##notts ##diy ##foil

♬ Yes Indeed - Gypsy Woman Mix - Freddo

綜合每日郵報等外媒報導，21歲的奧彭蕭（Nat Openshaw）上月趁著就讀諾丁漢特倫特大學的凱蒂修斯（Katy Hughes）返家時，進入她的房間，利用20捲18公尺長的錫箔紙，把每面牆壁、廁所、桌子、電視、床鋪、枕頭、桌椅等任何一件可見到的物品全部包起來。

▲▼ 英國女大學生返家，驚見房間變惡整。（圖／翻攝自抖音）

奧彭蕭表示，因為凱蒂修斯並沒有鎖上房門的習慣，所以得知她要回家一趟時，就知道她的房間會有一週的時間不會上鎖。依據他在抖音發布的影片，現場除了窗戶玻璃及木製地板之外，全都變成一片銀色。

直到凱蒂修斯5天後返回學校住處時，這才發現原來自己被惡整，「那感覺根本就像在做惡夢……我真的太震驚了，只是覺得沒有人會進去（我的房間），但顯然我錯了，我已經學會鎖門。」

@natopenshaw

Reply to @alexyoung95 Was out when she came back but managed to get one of the girls to record her reaction ##fyp ##eatingbooty

♬ Who's That What's That - Niko B

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