騎電動滑板車閃女騎士自摔　爛醉男爆頭命危！警：最重可罰3600元

▲劉男酒後騎乘電動滑板車，為閃女騎士倒地自摔命危。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市蘆洲區5日晚間11時許，一名男子酒後騎乘電動滑板車，行經九芎街時疑似為閃避一輛機車，不慎自摔倒地，頭部撞擊地面當場失去生命跡象，送醫急救仍未脫離險境。警方對男子抽血酒測，換算吹氣酒精濃度高達1.38mg/L，由於電動滑板車依法禁止行駛於道路上，警方將開罰1200元至3600元的罰鍰，並依公共危險罪偵辦。

據了解，劉姓男子（58歲）事發時騎乘要價2萬多元的電動滑板車，行經九芎街時，疑似在閃避前方張姓（20歲）女騎士時，自摔倒地，警消獲報到場，發現劉男頭部冒出大量鮮血，已失去呼吸心跳，於是立即替他施行CPR，並送往市立三重醫院急救，昏迷指數3仍命危未脫離險境。

▲劉男的鞋子、電動滑板車遺留現場，地面留下大片血跡。（圖／記者游宗樺攝）

警方經調閱監視器及路過的車輛行車記錄器，發現劉男疑為閃車自摔倒地，抽血檢測後換算劉男吹氣酒精濃度為1.38mg/L，而張女則未涉及酒駕。由於電動滑板車不屬於動力車輛或休閒運動的動力器材，禁止行駛於道路上，警方將依「道路交通處罰條例」第32條之1的規定開罰，且劉男酒精濃度超標，依公共危險罪函送法辦。

▲警方到場採證，釐清事故原因。（圖／記者游宗樺攝）