水果專家傳授好吃美濃瓜挑選3招　「果臍香氣越濃」甜度越高

▲好吃美濃瓜挑選3招。（圖／翻攝台北農產臉書）



記者許展溢／台北報導

夏季限定生產的美濃瓜來了，台北農產特別在臉書傳授挑選3招，其中，整顆美濃瓜最好吃的地方是果臍部份，開始成熟的美濃瓜會有香氣，香氣越濃代表甜度越高。除了美濃瓜，農委會整理出市場上常見的甜瓜，要教消費者如何區分。

好吃美濃瓜到底要如何挑選？北農傳授「看外表」、「看果臍」和「聞香氣」3招，第一外表要看果形飽滿端正，果皮光滑剔透有光澤，避免有蟲孔或水傷斑痕。看果臍則要用手輕微壓美濃瓜底部「果臍」，柔軟有彈性表示品嚐最佳時機。最後一招聞香氣，因整顆美濃瓜最好吃的地方是果臍部份，開始成熟的美濃瓜會有香氣，香氣越濃代表甜度越高。

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▲農委會指出，洋香瓜 常被誤稱為哈密瓜。。（圖／記者陳崑福翻攝）



不過，市面上除了美濃瓜，農委會表示，香瓜、洋香瓜和哈密瓜也都是甜瓜，其中，「東方型甜瓜」俗稱香瓜，聞起來香香的，如美濃瓜在夏季限定生產，常見品種有銀輝、嘉玉，特性是淺綠色果皮，成熟會轉黃，肉質鬆爽細嫩、香甜可口，產期4至11月。黃香瓜則是老人家懷念的滋味，常見品種為金輝，特性金黃色果皮、果肉香脆，具有淡淡的甜味，產期5至10月。

「洋香瓜」 常被誤稱為哈密瓜，農委會指出，幾乎全年都有生產，有網紋洋香瓜，非常適合送禮，常見品種香華、七股香、日系阿露斯等，特性果皮稍厚、網紋優美，果肉有綠、白和橙色，肉質柔軟汁多味美。光皮洋香瓜常見品種蜜世界、狀元，特性外表光滑、肉質脆硬，果皮有綠、白和黃色，果肉為綠和白。

▲農委會指出，現在溫室甜瓜栽培技術進步，幾乎全年都吃得到好品質的甜瓜。（圖／記者陳崑福翻攝）



最後是「哈密瓜」，農委會說明，這是宜蘭夏季特產，真正的哈密瓜，常見品種新世紀、蒂特蜜，特性外型為橄欖球形，表皮有稀疏的網紋，常見果肉是橙色、肉質脆爽多汁。甜瓜產地大部分集中在台南、雲林、嘉義，宜蘭壯圍也因哈密瓜聞名，主要產季大都集中在春、秋二季，但現在溫室甜瓜栽培技術進步，幾乎全年都吃得到好品質的甜瓜。