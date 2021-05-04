募資缺百萬⋯47天後恐歸零！《明白歌》6月巡演　白色記憶回原鄉　

▲再拒劇團《明白歌》戒嚴章節演出片段，該劇將於6月啟動全台巡演，讓白色記憶走入原鄉。（圖／再拒劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

村子裡對「那件事」原本都是閉口不談的，自從演完之後，很多人就開始講起話了！《明白歌》曾獲第18屆台新藝術基金會年度大獎，預計6月於全台重啟巡演，讓「白色記憶」走進故事的原鄉，由於巡演為免費索票入場，再拒劇團首度發起群眾募資，不過2週至今僅募集35萬，還有近百萬缺口，若在未來47天內未能達標，所募款項將歸零。

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▲《明白歌》即將在6月重啟台灣巡演，募資尚缺近百萬。（圖／翻攝自flyingV）

《明白歌》即將在6月重啟台灣巡演，預計至台北、新北瑞芳、苗栗銅鑼、台中豐原、高雄美濃5地，講述在各鄉鎮佚失的白色記憶、不義過往，除了閩南鄉鎮外，此次巡演地點亦見證著客家庄抵抗政權的歷史。

《明白歌》的演出全名為《明白歌：走唱白色記憶，未竟的故人事與未來歌》，以民間熟悉的說故事方式，用多重的述說、音樂演唱以及現代戲劇表演，將關於白色恐怖的創傷歷史，藉著巡演走唱，把故事帶回原初故鄉。故事從台灣二戰期間的農民處境開始，描繪戒嚴38年間底層人民的抵抗。

透過唸歌、說書、敘事歌謠，結合再拒劇團特有的「聲音劇場」，讓聽者與述說者聚集在同一個場域，藉由一起分享「故事」建立關係，產生對話，在官方的敘事與國家轉型正義工程之外，創造了屬於民間的敘事。2019年首演時，再拒劇團與1209名觀眾近身交流，除了帶來「故人事」，更從鄉親口中得到更多回饋的「未來歌」。

▲2019《明白歌》於屏東佳冬國小演出。（圖／再拒劇團提供）

在製作上，劇團努力地尋求各方贊助與支持，但距離完整巡演的資金目標仍有現實的距離，需要憑藉各界的力量來跨過經費缺口。青平台基金會鄭麗君、中研院民族所彭仁郁、劇場導演鴻鴻、金曲歌后余佩真等眾多藝文界人士也錄製影片表達對《明白歌》的支持，呼籲各界共襄盛舉。

劇團發起的募資計畫已正式上線，在巡演計畫之外，也希望藉由出版演出DVD，方便不同民間團體、學校教師或個人從事人權教育推廣，期待透過下鄉走入群眾，讓不同世代、不同階級背景的民眾，可以經由劇場藝術多樣的表現形式，願意重新了解這段台灣歷史；孩子也能明明白白的長大，拾回被噤聲的過去，抵抗遺忘。

再拒劇團是一個長年聆聽社會的聲音，並關注社會議題的劇團，自2002年創團以來，從性別平權、外籍移工、社會運動、青年勞動到轉型正義，創作了相當多形式獨具的演出，演出足跡片及澳門、東京、卡爾地夫、柏林、布拉格等地。

2021年再拒劇團即將邁入18歲，作為一個21世紀初成立的創作團體，再拒劇團將長年來對劇場美學的思考，劇場與聲音、次文化、社會議題、公共空間 、歷史記憶的關係，做了脈絡性的整理，出版專書《再拒18：銜尾而生》與專輯《天使在尖叫》，預計做為此次募資計劃的回饋方案。

再拒18！《明白歌》2021臺灣巡演募資計畫

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