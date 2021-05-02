華航機師爆陽明山檢疫所「髒亂像監獄」　陳時中：我不認為

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航機師疫情擴大，爆出群聚感染的諾富特飯店緊急將109名隔離中機師轉往陽明山台銀宿舍，卻有機師爆料宿舍環境極差，就像監獄一樣。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今回應「我不認爲有髒亂問題。」

根據《聯合報》引述一名機師投訴指出，華航機組員在4月29日當天被從諾富特飯店移至6處隔離所隔離，另外109名機師則被轉往曾隔離武漢包機台商的陽明山台銀宿舍，入住後卻發現內部基礎設備簡陋，儘管號稱消毒，但宿舍地板髒亂不堪，到處是老鼠屎、蟑螂屎和大量毛髮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，機組員到陽明山後便被要求不能叫外送，每天也僅有上午10點和下午3點兩個時間，允許家人親送物資至警衛室，但物資部包括延長線、刮鬍刀、玻璃瓶等物品，且不管有無私密物品，都得被隔離所人員逐一檢查，侵犯隱私和人權；另外還規定不能抽菸喝酒，每天上午7點統一以擴音器叫醒機組員吃早餐。

該機師批評根本是把機組員當犯人在關，他說機組員配合政府政策隔離，政府至少給人道環境對待，但當前作法簡直像納粹抓猶太人關集中營，或共產國家萬事以檢疫為由要求人們聽話的態度一樣，但台灣是民主國家，政府應有更好作為。

陳時中今下午在記者會回應「當然希望大家賓至如歸，但我不認爲有髒亂情形，舒適度想必一定不太好，但從以前到現在，集中檢疫所都有做滿意度調查，都維持在93%~96%，其中一定有4%是不滿意的，當然有需要改善的地方，我們一定會改。」