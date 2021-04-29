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電動車免收汽燃費立委喊不公！交通部擬採「全車重量、里程」收費

▲電動機車進駐小琉球，配合租賃業者共同打造低碳島 。（圖／地方中心翻攝）

▲電動車數量逐年增加。（圖／地方中心翻攝）

記者李宜秦／台北報導

近年電動車數量大增，不過由於電動車免繳汽燃費，引發質疑不公平聲浪。交通部表示，若改採隨油徵收恐使每年530億的氣燃費收入減為330億，目前已要求運研所研議，是否可以全車重量或里程徵收計費。

立法院交通委員會今日邀請交通部次長陳彥博列席報告。立委林俊憲表示，近年來路上電動機車越來越多，卻都不需要繳納燃料稅，但汽燃費用途就是維護道路，電動車都有使用道路，不需繳費恐有不公平疑慮。

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林俊憲質疑，交通部只會透過補助鼓勵消費者購買電動汽機車，卻沒有補助稅金，法令跟不上時代，滿街都是電動汽機車，更加凸顯收費制度的不公平。

▲▼交通部次長陳彥伯。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部次長陳彥伯。（圖／記者賴文萱攝）

立委高嘉瑜今日也提出臨時提案，要求修正汽燃費名稱，改採隨油徵收。不過陳彥伯指出，過去採隨油徵收經驗，會出現道路維護管理費用不足情形。若採隨油徵收、每年汽燃費收入維持530億，等於自用小客車每公升油費要增加3.7元。

陳彥伯表示，隨著科技進步，電動車結合5G，車輛設備可記錄里程數，因此里程徵收將是未來走向，目前交通部已要求運研所研議氣然費徵收方式，可考慮以全車重量或里程徵收計費。

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