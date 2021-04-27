三重山岳協會沒中籤…52人「睡滿」天池山莊大廳！黑歷史曝光　　

▲天池山莊。（圖／南投林管處提供）

記者陳羿妏、高堂堯／南投報導

日前某山岳協會遭山友爆料，沒有抽中天池山莊床位，領隊卻帶著50多名隊員「迫降」山莊，直接睡在大廳，引發討論；此外，有受害者在爆料貼文下方留言，該協會騙團員先前有抽中山莊帳篷才成行，且該協會還被爆出，其實是新北三重山岳協會，2015年帶隊登山時，曾將清潔劑等物，倒入有夢幻之湖稱號的「松蘿湖」，鬧上新聞版面。對此，南投縣林管處今出面證實此事，且目前已依規定，將全隊停權一年。

有山友於臉書社團「靠北登山大小事」PO文寫道，某登山隊24日晚上7點多，「一行人來到天池山莊，好像想紮營在古道上，結果也沒帳篷，想跟山莊租，還被訓話一陣子，最後莊主才收留這群人。凌晨2點多與友人從營位打開山莊大門時，映入眼簾的是『天啊！原來山莊大廳可以睡人，還睡的整天滿滿，完全限制了我對山莊的想像』，每個禮拜都是2000多人搶88（營位），我都不知道有包含大廳地板部分，這某區域登山隊的領隊跟嚮導是計畫通嗎，當那些每週都在等待抽籤結果的小幸福人，都是傻子嗎，這一團還不少人，聽說有50幾個人」。

▲新北三重山岳協會帶52人山友「迫降」天池山莊。（圖／翻攝臉書社團「靠北登山大小事」）

其中貼文下方還有一名自稱是受害者的山友留言補充，他跟朋友報名時，曾詢問「是抽山屋，沒抽到再抽帳篷嗎？」對方回答是，後續問了好幾次「有抽到山屋或營地嗎」，前幾次對方也說還在抽，後面則向他表示，帳篷確認了，而他以為真的有抽到才會出發，沒想到會付4700團費換來這樣的體驗，「非常惡質沒品！超生氣！」





▲受害者留言。（圖／翻攝臉書社團「靠北登山大小事」）

貼文曝光後，山友們紛紛留言表示「莊主人太好，應該要趕出去讓他們好好反省一晚」、「登山口不是會檢查嗎....還是迫降？」「睡山莊是緊急迫降，他們應該有後續的懲罰吧？」「睡是睡惹，但後果是停權吧XDDDD」、「太扯了...到底是那個登山團？」「莊主沒出來說明一下，大家很難相信領隊沒事先跟莊主喬好了！」「這種帶法只顧賺錢，把隊員的安危放哪？」「這三岳團太不老實了，害團員停權，應該退費兼補償才是。」「這可以告詐欺外加民事求償」

另外，留言處有網友稱，該協會其實是新北三重山岳協會，2015年曾被爆出，一行20多名登山客於烏來山區露營時，將清潔劑倒入有夢幻之湖稱號的「松蘿湖」，還於該處直接使用洗面乳、牙膏等物盥洗，因而鬧上新聞版面。該協會社團今天曾PO出奇萊南華行相關照片，不過，《ETtoday新聞雲》稍早致電該協會，至截稿前為止，無人接聽電話。

▲新北三重山岳協會PO文。

對此，南投縣林管處回應，經查4月24日新北市三重山岳協會一行52人（未申請入住天池山莊），領隊於屯原登山口時表示隊伍將行走能高越嶺縱走，預訂夜宿檜林保線所，管理員於登山口完成宣導後入山；該團隊約下午七時抵達天池山莊，經短暫休息及用餐後，該隊領隊表示，隊員有人身體不適、年長者多，且未帶帳篷無法挺進原住宿地點，欲就近入住，山莊人員表示當日為假日，已無空床位可提供，惟夜色已晚、在安全及緊急求助等因素下考量，勉予同意暫留山莊大廳，並告知該隊伍已違反本處住宿申請須知第17條第2項規定，將全隊停權一年，目前已公告停權，林管處事後將針對惡意欺瞞行為修正管理規則，並加重追繳住宿費用。