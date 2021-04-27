　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

土耳其艾爾段宣布「封城17.5天」　疫情以來最嚴厲措施

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其總統艾爾段宣布封城。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者何宏儒安卡拉26日專電

土耳其總統艾爾段宣布，29日晚間至5月17日清晨全面封鎖，所有工作場所暫停活動。不管就宵禁時間長短或封鎖程度而言，這將是土耳其針對新冠肺炎實施的最嚴厲防疫措施。

土耳其3月進入俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第3波疫情。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）表示，75%新增病例感染英國變種病毒。這一波大流行蔓延的形式迅猛，確診病例、死亡病例和重症病患數全面激增。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今晚於內閣會議後，在電視轉播的演說中指出，新增確診和死亡病例迫使當局必須實施更嚴厲措施。

他強調，「歐洲正在重新開放，我們必須儘速將單日確診病例降低到5000例以下，否則將無可避免地會在諸如觀光、教育和貿易等所有面向上對我們形成重擔」、「未來一段時間我們必須做出更大犧牲」。

艾爾段宣布，自29日晚間7時到5月17日清晨5時全國全面封鎖。這段期間，除內政部另行公告的產業之外，所有工作場所暫停活動；跨省移動須經事先許可；幼稚園、托兒所和各級學校全面停課。

衛生部今晚公布新冠肺炎疫情通報顯示，過去24小時新增3萬7312起病例、353例病故；累計466萬7281例、3萬8711例病殁。相較於這一波疫情最高峰的16日通報6萬3082例，新增病例數已顯著下降，但是死亡數仍居高不下。

土耳其1月14日展開大規模疫苗接種工作，截至目前，逾8300萬人口中已有1333萬人接種首劑，818萬人完成兩劑接種。

ET快訊
快訊／再增1例本土！　華航機師老婆確診
LIVE／台科大全校改遠距教學　指揮中心最新說明
黑衣人闖砸松山分局！分局長「隱瞞真相」　警政署長怒拔官
柔道腦死童「單親媽」首現身！淚幫舅舅平反：他就像孩子的爸
升級iOS 14.5能讓舊iPhone變快嗎？　實測出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

燃燒吧火鳥！鮮肉「著火」從3樓縱身躍下...他表示：叔叔有練過

染疫還故意跑去上班！　缺德男咳嗽「要讓你們都得」害22人確診

日本2021外交藍皮書　重申「台灣是重要夥伴」挺參與WHA

印度醫療崩潰　妻染疫「他斬首後跳樓」！火葬工嘆：人死得像畜牲

搭機前突然早產「初生嬰帶不上飛機」　媽把遺體丟女廁垃圾桶！

台灣只排第5！新加坡擠下紐西蘭成「抗疫冠軍」　1超前關鍵曝光

三星擬在美德州蓋700兆瓦太陽能發電廠！分析：與半導體廠供電有關

印度富豪逃難…飛杜拜要價150萬！　搶搭私人飛機「封鎖前」離境

泡毒奶想毒死龍鳳胎！6周大嬰被燙死虐殺　媽：吵到沒辦法睡覺

美駐印度使館也淪陷！2病歿100人確診　新德里每4分鐘死1人

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

燃燒吧火鳥！鮮肉「著火」從3樓縱身躍下...他表示：叔叔有練過

染疫還故意跑去上班！　缺德男咳嗽「要讓你們都得」害22人確診

日本2021外交藍皮書　重申「台灣是重要夥伴」挺參與WHA

印度醫療崩潰　妻染疫「他斬首後跳樓」！火葬工嘆：人死得像畜牲

搭機前突然早產「初生嬰帶不上飛機」　媽把遺體丟女廁垃圾桶！

台灣只排第5！新加坡擠下紐西蘭成「抗疫冠軍」　1超前關鍵曝光

三星擬在美德州蓋700兆瓦太陽能發電廠！分析：與半導體廠供電有關

印度富豪逃難…飛杜拜要價150萬！　搶搭私人飛機「封鎖前」離境

泡毒奶想毒死龍鳳胎！6周大嬰被燙死虐殺　媽：吵到沒辦法睡覺

美駐印度使館也淪陷！2病歿100人確診　新德里每4分鐘死1人

台中7歲柔道童腦壓下降！爸「每天只能見2小時」：期待你一直進步

快訊／華航染疫再增1例本土！飛澳洲確診機師又見家人染疫

柯震東爆「超跑載王柏傑前女友」戀上網紅　現身親回感情狀態

直接放模型參加上海車展？大陸電動車被踢爆沒懸吊、沒煞車

古林睿煬對決徐若熙　運彩開盤看好統一勝味全

謝長廷「外交泡泡」返台備詢？　外交部：不適用

「結束一黨專政」口號違國安法？　港特首：要尊重憲法及中共

iOS 14.5改善「電池健康度回報系統」　僅iPhone 11系列適用

松山分局長被拔官幕後關鍵曝！誰下令刪除監視影像　警政署要查了

《料理之王2》首播記者會　4月30日11:00準時直播！

國際熱門新聞

哈利返美梅根樂開懷　2歲兒甜笑迎父親

遼寧號最新定位曝！　美驅逐艦混入緊跟在後

四川航空停止對印度貨運　中國外交部回應了

印連5日破30萬例　黑市藥品氧氣價格飆10倍

印度醫療崩潰　火葬工嘆：人死得像畜牲

地方媽媽愛穿爆乳裝！渾圓巨奶全被兒子看光

土耳其單日逾3萬例　宣布「封城17.5天」

那指、標普創新高！　台積電ADR漲2.43％

印度染疫者遭灌牛尿！影片曝光網怒譙

英相強生被爆冷血發言　寧願死人不想封城

拜登承諾印總理莫迪　提供防疫援助

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

麻吉車禍癱瘓！他伴復健：腳好了蛋蛋給你踹

譚德塞憂印度疫情　WHO加派人員物資協助抗疫

更多熱門

相關新聞

拜登「種族滅絕說」延燒　華郵曝原因

拜登「種族滅絕說」延燒　華郵曝原因

美國總統拜登24日首開先例，正式宣布亞美尼亞大屠殺是「種族滅絕」（genocide）。《華盛頓郵報》指出，美國歷任總統都因擔心與安卡拉當局關係惡化，避免做此宣稱；但土耳其身為北約會員國，卻購買俄羅斯軍武，使得五角大廈官員非常憤怒，改變以往支持土國的態度。

拜登宣告亞美尼亞屠殺種族滅絕　土耳其強烈譴責

拜登宣告亞美尼亞屠殺種族滅絕　土耳其強烈譴責

亞美尼亞大屠殺106週年　拜登：種族滅絕

亞美尼亞大屠殺106週年　拜登：種族滅絕

幼貓遭3狗圍攻逼至牆角！母貓突衝出英勇護子

幼貓遭3狗圍攻逼至牆角！母貓突衝出英勇護子

她比白沙屯媽早一步到　司儀喊「總統好」信眾齊回「進喔」笑噴

她比白沙屯媽早一步到　司儀喊「總統好」信眾齊回「進喔」笑噴

關鍵字：

土耳其總統艾爾段封城

讀者迴響

熱門新聞

李光洙宣布退出11年《RM》！

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

江宏傑向福原愛提離婚！律師揭主要目的

利路修機場遭推擠　暴動中「淡定自拍」網服了

木桌見完整狗臉　空洞眼神混二哈

朋友聚餐4人搶著買單　最後沒人付錢

小A辣老家「3棟大宅260坪」！揭地主身分

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面