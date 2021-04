哈利返美梅根樂開懷　2歲兒亞契甜笑迎接父親

▲哈利返美,梅根喜悅之情溢於言表。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者黃品臻/綜合報導

英國菲利普親王的葬禮結束後,哈利王子於20日下午返回美國加州與妻小團聚,消息人士透露,梅根看見哈利回家,開心之情溢於言表,而即將2歲的小王子亞契(Archie)看到爸爸也非常興奮。

據美國娛樂雜誌《我們週刊》(Us Weekly)報導,菲利普親王的葬禮17號結束後,哈利王子已於20日下午抵達美國加州,回到家中陪伴懷孕的梅根與23月大的兒子亞契。

消息人士指出,儘管在英國期間,哈利王子時不時就會與梅根聯絡,但當梅根親眼見到老公回家,仍止不住內心的激動。而長子亞契看到爸爸也超級興奮,「無法停止微笑」。

據《紐約郵報》(New York Post)八卦專欄「第6頁」(Page Six)報導,菲利普親王的葬禮之後,梅根於21日首度露面,只見她穿著一身輕便,左手抱著亞契,右手勾著一個太空圖樣的便當袋,雖然戴著黑色口罩,仍隱藏不住從眼裡流出的笑意,其中緊身的黑色衣服更讓梅根懷孕多月的肚子顯而易見、引人注目。

