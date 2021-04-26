　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈利返美梅根樂開懷　2歲兒亞契甜笑迎接父親

▲▼哈利返美，梅根喜悅之情溢於言表。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利返美，梅根喜悅之情溢於言表。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

英國菲利普親王的葬禮結束後，哈利王子於20日下午返回美國加州與妻小團聚，消息人士透露，梅根看見哈利回家，開心之情溢於言表，而即將2歲的小王子亞契（Archie）看到爸爸也非常興奮。

據美國娛樂雜誌《我們週刊》（Us Weekly）報導，菲利普親王的葬禮17號結束後，哈利王子已於20日下午抵達美國加州，回到家中陪伴懷孕的梅根與23月大的兒子亞契。

消息人士指出，儘管在英國期間，哈利王子時不時就會與梅根聯絡，但當梅根親眼見到老公回家，仍止不住內心的激動。而長子亞契看到爸爸也超級興奮，「無法停止微笑」。

據《紐約郵報》（New York Post）八卦專欄「第6頁」（Page Six）報導，菲利普親王的葬禮之後，梅根於21日首度露面，只見她穿著一身輕便，左手抱著亞契，右手勾著一個太空圖樣的便當袋，雖然戴著黑色口罩，仍隱藏不住從眼裡流出的笑意，其中緊身的黑色衣服更讓梅根懷孕多月的肚子顯而易見、引人注目。

梅根在在醫生的建議下，沒有與哈利同行返回英國參加祖父葬禮，消息人士透露，這是因為梅根在去年7月曾經流產過，醫療團隊非常看重預防措施，不值得讓她冒著失去另一個孩子的風險，回到英國面對各種壓力。

據了解，哈利返回英國隔離時，因為非常想念妻小，每天都要和梅根、亞契視訊好幾次，擔心自己不在懷孕的妻子身邊，不能照顧她。

葬禮結束後，哈利根本等不及回家與妻小相聚，也因此沒有留在英國參加祖母伊麗莎白二世的95歲生日，現在兩人專注在迎接新生女兒的到來。報導引述消息人士指出，哈利對梅根是「捧在手掌心寵」，在妻子懷孕後，他擔起照顧責任，為她煮飯、幫忙打理家務，為的是讓妻子能過得舒適一點。而亞契知道自己要準備當哥哥了，也會主動說要幫忙，一家人其樂融融。

ET快訊
挺過直播露點…網紅家家新身分曝光！　台南宮廟當「超胸禮生」
陽明1年「漲10倍」賺翻！　分析師曝「買飆股」1撇步：才抱得
北市新開幕「160元吃到飽」！　網嗨：喝拿鐵就回本
人妻偷給出軌尪吃「陽痿藥」　PO文報喜：他現在很乖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他海邊垂釣拉起「227公斤巨鯊」　快跟船一樣大！纏鬥1小時才抓到

7月大女嬰遭「強摀口鼻」活活悶死！　狠母：育兒好苦

將美國列「不友好國家」名單　俄外交部嗆：可以準備打包回家了

日急缺醫護...東奧還打算再徵「500護理師」駐場支援！網炸鍋

新加坡交長證實　已提議與台灣建立旅遊泡泡

女租客抗性侵被房東割喉　姪女開門嚇壞...7個月大女嬰大哭伴屍

印度燒屍煉獄！德里宣布18歲以上「免費接種」　急購1340萬劑疫苗

印尼潛艦沉沒53死　總統佐科威：罹難者子女教育費「政府包了」

印度確診人數破1600萬　政府卻要求推特刪除批評防疫貼文

可樂一秒變「暴衝火箭」　女店員差點爆頭...意外被疫情擋板救命

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

他海邊垂釣拉起「227公斤巨鯊」　快跟船一樣大！纏鬥1小時才抓到

7月大女嬰遭「強摀口鼻」活活悶死！　狠母：育兒好苦

將美國列「不友好國家」名單　俄外交部嗆：可以準備打包回家了

日急缺醫護...東奧還打算再徵「500護理師」駐場支援！網炸鍋

新加坡交長證實　已提議與台灣建立旅遊泡泡

女租客抗性侵被房東割喉　姪女開門嚇壞...7個月大女嬰大哭伴屍

印度燒屍煉獄！德里宣布18歲以上「免費接種」　急購1340萬劑疫苗

印尼潛艦沉沒53死　總統佐科威：罹難者子女教育費「政府包了」

印度確診人數破1600萬　政府卻要求推特刪除批評防疫貼文

可樂一秒變「暴衝火箭」　女店員差點爆頭...意外被疫情擋板救命

「光影藝術節」人潮增3倍！國美館宣告明年續辦　打造台中藝文品牌

謝國城青少棒／父親郭勇志調整揮臂　郭宸安壓制U12黃天賜

銀行主管私密照被外流　律師兩點說明：爆料者恐面臨法律責任

減肥狂嗑瀉藥「反害便秘」！把握3個生活習慣也能瘦

空碗變黃色！屁貓「童子尿」自動補滿　媽氣炸「新名字」惹得禍

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

臭屁嬰仔自揭「馬子狗」行徑！　罕見落下男兒淚耍感性

IKEA台灣最老店舖熄燈降旗　數百名員工民眾齊聚說拜拜

長期枯旱濁水溪下游現斷流　裸露河床成魚蝦墳場...網嘆：浩劫

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

國際熱門新聞

印尼潛艦53官兵生前影片曝！「再見」歌詞如遺言

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

沒有手機40天！法15男女「終極隔離實驗」結果曝

緬甸「天菜和尚」挺示威遭逮！憔悴近照曝光

2機「高空對撞前」最後照片曝光

拜登「種族滅絕說」延燒　華郵曝原因

他肉身擋車阻下滑　兒親睹父慘死

伊拉克醫院82死110傷　衛生部長遭停職

印度疫情失控！　「防疫隊長」：美擬輸送AZ疫苗

男師談性騷：男生被性侵不會舉報　反而會很爽

印尼海軍離家「兒爆哭阻止」竟永別

巴塞隆納網球公開賽　納達爾奪生涯第12冠

差7天退休！　66歲慈父遭「飛石貫穿」擊中亡

印度連3天確診飆30萬！　白宮伸援手

更多熱門

相關新聞

歐盟擬今夏放行　美國人有望赴歐旅行

歐盟擬今夏放行　美國人有望赴歐旅行

歐盟主席德萊恩（Ursula von der Leyen）25日表示，歐盟多國預計於夏季放寬旅遊限制，目前積極與美國溝通設計「疫苗證書」，開放已注射疫苗美國旅客入境，但並未詳細說明具體時間與開放國家。歐盟去年3月限制美國民眾所有非必要旅行，美國同月也禁止26個歐洲國家民眾入境。

藍委稱「只剩美國挺台」　陳明通：沒那麼孤單

藍委稱「只剩美國挺台」　陳明通：沒那麼孤單

紐時：美開始撤軍阿富汗！7000北約兵也將撤

紐時：美開始撤軍阿富汗！7000北約兵也將撤

槍手闖兒童慶生派對掃射！　邁阿密3歲男童慘死

槍手闖兒童慶生派對掃射！　邁阿密3歲男童慘死

俄媒：拜登普丁擬在6月中旬舉行峰會

俄媒：拜登普丁擬在6月中旬舉行峰會

關鍵字：

梅根哈利亞契菲利普親王葬禮美國加州

讀者迴響

熱門新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

Ella道歉五月天　阿信回應了！

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

雨天巧遇「傘柴童子」等紅燈萌翻

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

內鍋洗米被男友罵　她PO文引論戰

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面