CEO自砍9成年薪！讓員工「起薪200萬」　最初被看衰…6年後現況曝

▲西雅圖信用卡支付公司Gravity Payments執行長普萊斯。（圖／翻攝自Dan Price臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

拿到優渥、足夠養家生活的薪水，應該是許多受薪階級的夢想。美國西雅圖一間公司的執行長普萊斯（Dan Price）2015年時決定自砍9成薪資，讓公司所有員工的最低年薪上升至7萬美元（約新台幣200萬元），這一項決定隨即被外界看衰，甚至認為該公司很快就會破產，不料6年後的現狀讓大家跌破眼鏡。

普萊斯在西雅圖信用卡支付公司Gravity Payments擔任執行長，2015年他與一位員工交談後，發現對方因為經濟困難，下班後還必須兼職賺錢，加上他曾經看過一篇研究，研究稱年薪超過7萬美元的人，快樂指數會大幅增加，

他考量後決定在公司實施加薪政策，讓公司所有員工的最低年薪上升至7萬美元，為了填補公司幫員工加薪後的資金缺口，他甚至自砍9成年薪，從原本110萬美元（約新台幣3千萬元），降到一起領年薪7萬美元。

普萊斯的行為當年引發社會熱議，許多金融專家、媒體均不看好他的決策，認為他的公司很快就會破產。果然短短2周就有2名台柱員工離職，認為這種齊頭式給薪的方法，對於對公司最有貢獻的人而言，根本是一種侮辱，連擁有公司股權的親弟弟也與他翻臉，對簿公堂。

▲普萊斯自砍9成年薪，幫所有公司員工加薪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

儘管如此，普萊斯仍沒有後悔他的行為，而且撐過了最初的動盪期後，他的決策終於開始發揮效力，最高薪與最低薪的差距，從原來33倍降低為4倍，公司獲利則增加了3倍，員工生育率提高了10倍，讓公司迎接一波嬰兒潮，員工數也從原本130人增加至200人

普萊斯曾經說過，他堅持平均加薪絕對不是作秀，事實證明在加薪後，不但整體離職率降低，線上調查更是顯示，員工幸福感明顯提高，員工有更多的薪水可以利用，更多人願意在公司附近找房子，使通勤時間因而大幅縮短。

新冠肺炎2020年爆發時，普萊斯的公司收入一度劇減，溫馨的是當時所有員工幾乎都自願臨時減薪，使得公司撐過最困難的時期，現在也恢復了原本的薪資水準。此外，普萊斯也曾經收到員工合資購買的特斯拉，員工在感謝海報上寫著「普萊斯，謝謝你總是先想到我們」，使公司就像大家庭一樣溫暖。