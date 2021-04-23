台灣求購美匿蹤巡弋飛彈！　美記者曝「少了它後果可怕」

▲AGM-158聯合空對地距外飛彈。（圖／翻攝美國空軍官網）



記者崔子柔／綜合報導

為了因應解放軍的武力威脅，我國防部向美國爭取購買空軍AGM-158遠距攻陸飛彈，一名美國軍事記者就直言，如果台灣少了美國的匿蹤巡弋飛彈「後果可怕」，解放軍將不把台灣空軍放在眼裡。

根據美國《富比士》（Forbes）報導，軍事記者艾克塞（David Axe）指出，台灣至少需要靠1200枚反艦飛彈才能抵擋解放軍入侵艦隊的攻勢，但目前台灣自製速度只夠600枚，剩下的600枚則需買進國外彈藥來填補。

艾克塞表示，除了入侵艦隊，台灣也計畫打擊解放軍空軍基地及港口設施，才能破壞艦隊的後勤支援，台灣F-16戰機與AGM-84H/K SLAM-ER空對地飛彈的射程範圍內，包括福建、浙江、廣東的機場與港口，其他位於內陸深處的重要設施，則要派出美軍AGM-158遠距攻陸飛彈上場。

艾克塞認為，目前不知道台灣研發出的雄風二型、雄風三型以及雲峰等巡弋飛彈性能，所以台軍的最佳選擇就是AGM-158聯合空對地遙攻飛彈，美國維吉尼亞州智庫「2049計畫研究所」資深總監易思安（Ian Easton）也強調，台灣如果沒有美國的匿蹤巡弋飛彈「後果可怕」，解放軍將不把台灣空軍當成阻礙，「會是個危險的發展」。

艾克塞提到，美國幾年前可能會拒絕賣給台灣AGM-158遠距攻陸飛彈，但隨著陸方越來越激進，美國國務院為了阻止台灣被入侵，只要美官員提出「台灣想要美國的巡戈飛彈」，台軍就很可能買到。