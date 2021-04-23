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歐洲哪國人最愛看書？倒數第一你絕對想不到！

▲去年聖誕節，美國前第一夫人梅蘭妮亞在華府一家兒童醫院裡為孩子們朗讀童書。（圖／達志影像／美聯社)

去年聖誕節，美國前第一夫人梅蘭妮亞在華府一家兒童醫院裡為孩子們朗讀童書。（圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

德國多語種學習平臺巴貝爾(Babler)16日公布了一項「全歐洲讀洲書調查報告」。報告顯示，「老牌歐洲讀書冠軍」法國繼續保持著愛讀實體書的優良傳統，(每人)每周平均閱讀實體書6小時54分鐘。北歐國家瑞典以同樣的佳績跟法國平分秋色。

西班牙人每周讀實體書5小時58分，名列第三。 德國人也延續了愛讀書、愛思辨的傳統，每周讀實體書5小時42分名列第四。文藝復興的發源地義大利，每周讀實體書5小時36分，位列全歐第五。

巴貝爾報告的分析指出，上述幾個國家除瑞典外，都有著悠久的「全民愛讀書」傳統，而且熱衷於各種出版社、獨立書店舉辦的互動活動。漫長的新冠疫情和相關對應措施，讓這些國家的許多人大幅減少外出工作、休閒和娛樂的時間，在這些空出來的時間裡，當中一部分被不少人拿來看書。

那麼，全歐洲最不愛看實體書的是哪個國家呢？ 答案居然是：出版業高度發達的英國！在巴貝爾的報告中，英國人平均每周讀實體書5小時18分，全歐倒數第一。

分析指出，英國人越來越熱愛「輕閱讀」，把大量閱讀時間留給時尚雜誌和八卦小報，讀實體書的時間自然就少了。而由於疫苗普及速度相對較快，英國已重新開放酒館等娛樂設施，如此一來，英國人每周讀書時間恐怕更難逆勢成長。

在出版實體書方面，歐洲最大宗語言出版物還是來自英語，每年出版的英語實體書在50萬種以上。不過英國實體書在歐洲翻譯版實體書市場上結構單一，絕大多數都是各種版本的莎士比亞著作。緊追在後的法國實體書翻譯版市場，色彩則繽紛得多，「法國製造」的兒童讀物、漫畫、小說在歐洲和歐洲以外(如加拿大和非洲)也很受歡迎。

法國知識界和出版界十分重視實體書普及。今年是法國著名的《朗法案》通過40周年，該法案的核心內容就是規定書籍「單一價格」，確保法國普通讀者也能買得起、讀得起實體書。跟英語系國家相比，法國圖書價格一直很親民，撐起了平裝價廉口袋書產業，被公認是維繫法國社會「讀實體書熱」長盛不衰的關鍵性做法。

今年儘管有新冠疫情影響，許多法國城市的圖書館、出版社和實體書店仍準備隆重慶祝《朗法案》通過40周年這個不尋常的紀念日。例如在西北部港市瑟堡，當地各獨立書店決定自世界讀書日至《朗法案》紀念日(8月10日)，連續舉辦規模空前的獨立書店節(今年已是連續第23屆)。

法國本土作家莫妮列出「為什麼要去獨立書店買書」的4大理由：氛圍、專業的圖書資訊、新的小發現和小驚喜、對作者和書店的鼓勵和與他們互動，贏得讀者喝彩。

那些在「每周平均讀書指標」上相對落後的國家似乎也「知恥近乎勇」。例如長期在經合組織「每周平均讀書調查」中墊底的比利時法語區，在今年世界讀書日主題活動中倡議「只要閱讀，不論讀什麼都好，小說、漫畫、雜誌、報紙，都可以」。

一些熱心人士在學校和社區中心宣導「恢復每晚睡前讀15分鐘睡前讀物」的習慣，改掉眼睛離不開手機的毛病。

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